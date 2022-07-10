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Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

10.07.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğun cenazesi toprağa verildi

Adana'da trafik kazasında yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

A.K. idaresindeki 01 AKR 263 plakalı kamyonet, 8 Temmuz'da merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde Oğuz Kaan Orhan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Orhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazede Orhan'ın tabutunun üzerine Adana Demirspor forması konuldu.

Çocuğun dedesi Veli Güzel (71), gazetecilere, sürücünün serbest bırakıldığını belirterek, çok üzgün olduklarını söyledi.

Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazayı duyurarak, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verdi.

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

- Çocuğun cenazesi toprağa verildi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

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Adana Demirspor Adana futbol okulu kaza

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