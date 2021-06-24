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  4. Kazara Aşk dizisinin "Tahsin"i Uğur Çavuşoğlu kimdir, aslen nereli, evli mi? İşte Uğur Çavuşoğlu oynadığı diziler...

Kazara Aşk dizisinin "Tahsin"i Uğur Çavuşoğlu kimdir, aslen nereli, evli mi? İşte Uğur Çavuşoğlu oynadığı diziler...

24.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazara Aşk dizisinde Tahsin karakterine hayat veren Uğur Çavuşoğlu'nun özel hayatı ve kariyer hayatı merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri "Kazara Aşk dizisinin "Tahsin"i Uğur Çavuşoğlu kimdir, aslen nereli, evli mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Uğur Çavuşoğlu oynadığı diziler...

"Kazara Aşk dizisinin "Tahsin"i Uğur Çavuşoğlu kimdir, aslen nereli, evli mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Dizinin izleyenleri Uğur Çavuşoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Uğur Çavuşoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. İşte Uğur Çavuşoğlu oynadığı diziler...

Uğur Çavuşoğlu kimdir?

12 Mart 1967 Artvin doğumlu Uğur Çavuşoğlu 54 yaşındadır. Türk oyuncu ve sinema sanatçısıdır. Uğur Çavuşoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Uğur Çavuşoğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, tiyatro ve film çalışmalarında rol almıştır.

EVLİ Mİ?

EVLİ Mİ?
Çavuşoğlu, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) En İyi Oyuncu "Mansiyon" Ödülü sahibidir. 1992'de “Kadın! Şah!” adlı şiir kitabı yayımlamıştır. Uğur Çavuşoğlu evli değildir ve Eren Çavuşoğlu adında bir erkek çocuk babasıdır.

İŞTE UĞUR ÇAVUŞOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

İŞTE UĞUR ÇAVUŞOĞLU OYNADIĞI DİZİLER
Yalı (1995) Kopgel Taksi (1995) Sahte Dünyalar (1995) Ümit Okay Sıcak Saatler Çolak Nedim Sihirli Ceket (1996) Ateş Dansı (1998) Orhan Devlerin Aşkı (2000) Bir Dilim Aşk (2004) Deniz Ateşli Topraklar (2005) Doğan Çakıroğlu Hayat Türküsü (2006) İsmail Parmaklıklar Ardında (2007) Süleyman Çakır Yersiz Yurtsuz (2007) Doktor Ali Beni Unutma (2008) Unutma Beni (2008) Selçuk Dürüyenin Güğümleri (2010) Duran Ağa Umutsuz Ev Kadınları (2011) Kadir Osmanlı Tokadı (2013-2014) Doğan Bey Hayat Sevince Güzel (2016) Salih Kaptan Meryem (2017) Yurdal Sargun Ege'nin Hamsisi (2018) Şevket Gerginoğlu Sen Anlat Karadeniz (2019) Genco Gel Dese Aşk (2020) Kazara Aşk (2021-) Tahsin

FİLMLER

FİLMLER
Kış Çiçeği : (1996) Yüksel Yaban : (1996) 80. Adım : (1996) Her şey Çok Güzel Olacak (1998) Suat Kara Kentin Çocukları : (1999) Beni Unutma : (2000) Gazeteci Cebimde Çok Küçük Elma Var (2000) Zeynep'in Sekiz Günü : (2007) Şef Es Ruhumun Es Zamanı : (2012)

OYUNLAR

OYUNLAR
Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu (2012) Gumersindo Gizler Çarşısı : Turgay Nar - Ankara Devlet Tiyatrosu (2008) Beşikçi Fosforlu Cevriye : Suat Derviş - Ankara Devlet Tiyatrosu (2008) Adam Rembetiko : Costas Ferris\Thesia Panayiotou - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2007 - Thomas Romeo ve Juliet : William Shakespeare - Van Devlet Tiyatrosu - 2007 Azizname : Aziz Nesin\Yücel Erten - Van Devlet Tiyatrosu 2006 Misafir : Bigesu Erenus - Van Devlet Tiyatrosu - 2005 Hüznün Coşkusu : Yaşar Seyman - Van Devlet Tiyatrosu - 2005 Taziye : Murathan Mungan - Van Devlet Tiyatrosu - 2004 Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Erem - Van Devlet Tiyatrosu - 2003 Palto : Nikolay Gogol - Van Devlet Tiyatrosu - 2003 Ateşli Sabır : Antonio Skármeta - Van Devlet Tiyatrosu - 2002 Londra Caddesi : Mum Tiyatrosu - İstanbul (2001-2003 Sezonu) Benerci Kendini Niçin Öldürdü - Mum Tiyatrosu - (2000) İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Anaouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu'nun yapıtlarından uyarlayan Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - (1999) Rosa Luxembourg : Rekin Teksoy - Tiyatro Ayna - (1997)
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Anahtar Kelimeler:
Kazara Aşk dizisi
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