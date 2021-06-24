Kazara Aşk dizisinin "Tahsin"i Uğur Çavuşoğlu kimdir, aslen nereli, evli mi? İşte Uğur Çavuşoğlu oynadığı diziler...

"Kazara Aşk dizisinin "Tahsin"i Uğur Çavuşoğlu kimdir, aslen nereli, evli mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Dizinin izleyenleri Uğur Çavuşoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Uğur Çavuşoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. İşte Uğur Çavuşoğlu oynadığı diziler...
Uğur Çavuşoğlu kimdir?
12 Mart 1967 Artvin doğumlu Uğur Çavuşoğlu 54 yaşındadır. Türk oyuncu ve sinema sanatçısıdır. Uğur Çavuşoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Uğur Çavuşoğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, tiyatro ve film çalışmalarında rol almıştır.
EVLİ Mİ?
Çavuşoğlu, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) En İyi Oyuncu "Mansiyon" Ödülü sahibidir. 1992'de “Kadın! Şah!” adlı şiir kitabı yayımlamıştır. Uğur Çavuşoğlu evli değildir ve Eren Çavuşoğlu adında bir erkek çocuk babasıdır.
İŞTE UĞUR ÇAVUŞOĞLU OYNADIĞI DİZİLER
Yalı (1995)
Kopgel Taksi (1995)
Sahte Dünyalar (1995) Ümit Okay
Sıcak Saatler Çolak Nedim
Sihirli Ceket (1996)
Ateş Dansı (1998) Orhan
Devlerin Aşkı (2000)
Bir Dilim Aşk (2004) Deniz
Ateşli Topraklar (2005) Doğan Çakıroğlu
Hayat Türküsü (2006) İsmail
Parmaklıklar Ardında (2007) Süleyman Çakır
Yersiz Yurtsuz (2007) Doktor Ali
Beni Unutma (2008)
Unutma Beni (2008) Selçuk
Dürüyenin Güğümleri (2010) Duran Ağa
Umutsuz Ev Kadınları (2011) Kadir
Osmanlı Tokadı (2013-2014) Doğan Bey
Hayat Sevince Güzel (2016) Salih Kaptan
Meryem (2017) Yurdal Sargun
Ege'nin Hamsisi (2018) Şevket Gerginoğlu
Sen Anlat Karadeniz (2019) Genco
Gel Dese Aşk (2020)
Kazara Aşk (2021-) Tahsin
FİLMLER
Kış Çiçeği : (1996) Yüksel
Yaban : (1996)
80. Adım : (1996)
Her şey Çok Güzel Olacak (1998) Suat
Kara Kentin Çocukları : (1999)
Beni Unutma : (2000) Gazeteci
Cebimde Çok Küçük Elma Var (2000)
Zeynep'in Sekiz Günü : (2007) Şef
Es Ruhumun Es Zamanı : (2012)
OYUNLAR
Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu (2012) Gumersindo
Gizler Çarşısı : Turgay Nar - Ankara Devlet Tiyatrosu (2008) Beşikçi
Fosforlu Cevriye : Suat Derviş - Ankara Devlet Tiyatrosu (2008) Adam
Rembetiko : Costas Ferris\Thesia Panayiotou - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2007 - Thomas
Romeo ve Juliet : William Shakespeare - Van Devlet Tiyatrosu - 2007
Azizname : Aziz Nesin\Yücel Erten - Van Devlet Tiyatrosu 2006
Misafir : Bigesu Erenus - Van Devlet Tiyatrosu - 2005
Hüznün Coşkusu : Yaşar Seyman - Van Devlet Tiyatrosu - 2005
Taziye : Murathan Mungan - Van Devlet Tiyatrosu - 2004
Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Erem - Van Devlet Tiyatrosu - 2003
Palto : Nikolay Gogol - Van Devlet Tiyatrosu - 2003
Ateşli Sabır : Antonio Skármeta - Van Devlet Tiyatrosu - 2002
Londra Caddesi : Mum Tiyatrosu - İstanbul (2001-2003 Sezonu)
Benerci Kendini Niçin Öldürdü - Mum Tiyatrosu - (2000)
İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Anaouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper
Merimee\Başar Sabuncu'nun yapıtlarından uyarlayan Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - (1999)
Rosa Luxembourg : Rekin Teksoy - Tiyatro Ayna - (1997)
Okuyucu Yorumları 0 yorum