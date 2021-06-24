Kazara Aşk dizisinin "Tahsin"i Uğur Çavuşoğlu kimdir, aslen nereli, evli mi? İşte Uğur Çavuşoğlu oynadığı diziler...

"Kazara Aşk dizisinin "Tahsin"i Uğur Çavuşoğlu kimdir, aslen nereli, evli mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Dizinin izleyenleri Uğur Çavuşoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Uğur Çavuşoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. İşte Uğur Çavuşoğlu oynadığı diziler...

Uğur Çavuşoğlu kimdir?

12 Mart 1967 Artvin doğumlu Uğur Çavuşoğlu 54 yaşındadır. Türk oyuncu ve sinema sanatçısıdır. Uğur Çavuşoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Uğur Çavuşoğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, tiyatro ve film çalışmalarında rol almıştır.

EVLİ Mİ? Çavuşoğlu, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) En İyi Oyuncu "Mansiyon" Ödülü sahibidir. 1992'de “Kadın! Şah!” adlı şiir kitabı yayımlamıştır. Uğur Çavuşoğlu evli değildir ve Eren Çavuşoğlu adında bir erkek çocuk babasıdır.

İŞTE UĞUR ÇAVUŞOĞLU OYNADIĞI DİZİLER Yalı (1995) Kopgel Taksi (1995) Sahte Dünyalar (1995) Ümit Okay Sıcak Saatler Çolak Nedim Sihirli Ceket (1996) Ateş Dansı (1998) Orhan Devlerin Aşkı (2000) Bir Dilim Aşk (2004) Deniz Ateşli Topraklar (2005) Doğan Çakıroğlu Hayat Türküsü (2006) İsmail Parmaklıklar Ardında (2007) Süleyman Çakır Yersiz Yurtsuz (2007) Doktor Ali Beni Unutma (2008) Unutma Beni (2008) Selçuk Dürüyenin Güğümleri (2010) Duran Ağa Umutsuz Ev Kadınları (2011) Kadir Osmanlı Tokadı (2013-2014) Doğan Bey Hayat Sevince Güzel (2016) Salih Kaptan Meryem (2017) Yurdal Sargun Ege'nin Hamsisi (2018) Şevket Gerginoğlu Sen Anlat Karadeniz (2019) Genco Gel Dese Aşk (2020) Kazara Aşk (2021-) Tahsin

FİLMLER Kış Çiçeği : (1996) Yüksel Yaban : (1996) 80. Adım : (1996) Her şey Çok Güzel Olacak (1998) Suat Kara Kentin Çocukları : (1999) Beni Unutma : (2000) Gazeteci Cebimde Çok Küçük Elma Var (2000) Zeynep'in Sekiz Günü : (2007) Şef Es Ruhumun Es Zamanı : (2012)