YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

24.06.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

ÇANAKKALE (AA) - Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Bayramiç beyazı" adı verilen nektarin hasat ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde "erkenci", "orta" ve "geç" olmak üzere 3 dönemde yetiştirilen ürünün kilogramı 10-15 liradan satışa sunuldu.

Ağustos sonuna kadar hasadı yapılacak meyve, bölgede 5 bin 500 dekar alanda yılda yaklaşık 15 bin ton üretilerek özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor.

Bayramiç beyazı üreticisi Muharrem Bilir, AA muhabirine, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Hasadın tüm üreticilere bereketli olmasını dileyen Bilir, "Tarlamızda ürün durumu iyi sayılır. Fiyatlar fena değil. Allah bereket versin, kazasız belasız bir sezon geçirelim." dedi.

Toptancı Osman İnceoğlu ise Bayramiç beyazının bölgenin en güzide ürünlerinden olduğunu anlatarak, "Geçen yıl fiyatlar 4 liraydı, fiyatlar bu sene güzel. Üreticimizi memnun ediyoruz. Manavlarda, marketlerde yerini alacak. Nasip olursa Avrupa'ya ihracata da başlayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Meşhur "Lapseki kirazı" ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacakMeşhur "Lapseki kirazı" ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı

Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:39
Öğle
13:22
İkindi
17:20
Akşam
20:55
Yatsı
22:43

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Perşembe

Aslıhan Eczanesi
Merkez
Duran Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Marmara Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.