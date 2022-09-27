Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alımları başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda 2022-2023 pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, törende yaptığı konuşmada, çiftçinin sorunlarını bildikleri ve onların yanında durduklarını söyledi.

Çiftçinin önemini bilen bir iktidar olduklarını vurgulayan Karacan, "Sizlerden aldığımız bilgileri hükümetimizle, bakanlarımızla, Cumhurbaşkanımızla paylaşıyoruz. 2022-2023 pancar alım kampanyasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da üreticinin ve çiftçinin önemine dikkati çekti.

Son yıllarda küresel ekonomiyle ilgili yaşanan gelişmeler değinen Günay, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgınıyla kırılan tedarik zincirinde gıdanın ve tarımın önemi çok net şekilde ortaya çıktı. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yine tarım ön planda. Küresel ölçekte gıda krizi, enerji krizi dünyanın bir numaralı sorunu. Çok şükür Türkiye tarımda kendine yeten bir ülke. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde çiftçimizin talepleri olan müjdeleri verdi. Pancar alımında 1450 lira ton başına, yüzde 245 artış. Lütfen bunu unutmayalım. Artık çiftçi, elektrik faturalarını aylık değil, hasat döneminde gelir elde ettiklerinde ödeyebilecek."

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Süslü, 96 yıldır Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşları arasında yer aldıklarını belirtti.

Ülkenin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 700 bin ton olduğunu dile getiren Süslü, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yıllık 1 milyon 760 bin tonu Türkşeker'e ait olmak üzere 3,6 milyon ton kurulu pancar şekeri üretimi mevcuttur. Türkşeker, şeker üretiminin yanı sıra yan ürün olarak elde ettiği çeşitli ürünlerle farklı sektörlere de katkı yapıyor. Hedefimiz Türkşeker markasıyla yerli ve milli sermayemizin gücü ve en büyük paydaşımız olan çiftçilerimizle birlikte şirketimizin sektördeki konumunu daha da güçlendirmektir. Bu hedeflerimizi hayata geçirirken ülke ekonomisine ve bölgesel gelişimine katkıda bulunmak önceliğimizdir."

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel ise bu yıl 128 mahallede 2 bin 620 çiftçiyle 890 bin 200 ton pancar üretmek için sözleşme yapıldığını, bu pancar sezonunda 133 bin 766 dekar pancar ekimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Şeker-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri İlhan Özyurt, Eskişehir Pancar Kooperatifi Başkanı Halil Ünal ile diğer ilgililerin katıldığı törende, fabrikaya üreticilerin getirdiği ilk pancarların alımı gerçekleştirildi.