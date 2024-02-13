MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kelly Brook'un seks itirafı gündemde! Kıvrımlarını övdü: "'Sıfır beden Love Island kızı olmak istemiyorum"

Kelly Brook'un seks itirafı gündemde! Kıvrımlarını övdü: "'Sıfır beden Love Island kızı olmak istemiyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.02.2024 09:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelly Brook, 40'lı yaşlarında vücuduna daha çok güvenmenin daha fazla sekse yol açtığını itiraf etti. Kıvrımlarıyla barışık olduğunu söyleyen Brook itirafıyla sosyal medyayı salladı.

Bir döneme seks sembolü olarak damga vuran Kelly Brook yıllarca süren güvensizlikten sonra kıvrımlarıyla barıştı. Brook evlendikten sonra daha sakin bir hayat yaşamaya başladı ve itiraflarıyla gündeme geldi.

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook seksiliğiyle ve kıvrımlarıyla hafızalara kazınan bir isim.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

"KOCAM KALÇALARIMI SEVİYOR"

Doksanlı yıllardaki pin-up fotoğraf çekimleri sayesinde bir seks sembolü olarak kabul edilen model Jeremy Parisi ile seks hayatına dair itirafıyla gündeme geldi.

Kelly Brook, vücuduna her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla seks yapmasına yol açtığını açıklayarak ekledi:

"Kendimle mutluyum ve kendime güveniyorum ve kilomda dalgalanmalar olsa da kocamın bunu fark ettiğini sanmıyorum... Eğer kendinizi iyi hissederseniz bu sadece daha fazla sekse yol açabilir!"

Model ayrıca "Jeremy İtalyan olduğu için büyük kalçaları ve memeleri seviyor - yani bu konuda endişelenmeme gerek yok!" dedi.

44 yaşındaki model aktif olarak kilo vermeye çalışmadığını, sadece sahip olduğu vücudu korumaya çalıştığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook sosyal medya evlendi
En Çok Okunan Haberler
Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi

Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

Çılgın dansı gündem oldu! "Sperm sana iyi gelmedi"

Çılgın dansı gündem oldu! "Sperm sana iyi gelmedi"

Anne ve kızı azmettirdi, oğlu öldürdü! Babaya aile infazı

Anne ve kızı azmettirdi, oğlu öldürdü! Babaya aile infazı

Patronundan ahlaksız teklif! "1 gece..."

Patronundan ahlaksız teklif! "1 gece..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.