Kelly Brook'un seks itirafı gündemde! Kıvrımlarını övdü: "'Sıfır beden Love Island kızı olmak istemiyorum"

Bir döneme seks sembolü olarak damga vuran Kelly Brook yıllarca süren güvensizlikten sonra kıvrımlarıyla barıştı. Brook evlendikten sonra daha sakin bir hayat yaşamaya başladı ve itiraflarıyla gündeme geldi.
Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook seksiliğiyle ve kıvrımlarıyla hafızalara kazınan bir isim.
Doksanlı yıllardaki pin-up fotoğraf çekimleri sayesinde bir seks sembolü olarak kabul edilen model Jeremy Parisi ile seks hayatına dair itirafıyla gündeme geldi.
Kelly Brook, vücuduna her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla seks yapmasına yol açtığını açıklayarak ekledi:
"Kendimle mutluyum ve kendime güveniyorum ve kilomda dalgalanmalar olsa da kocamın bunu fark ettiğini sanmıyorum... Eğer kendinizi iyi hissederseniz bu sadece daha fazla sekse yol açabilir!"
Model ayrıca "Jeremy İtalyan olduğu için büyük kalçaları ve memeleri seviyor - yani bu konuda endişelenmeme gerek yok!" dedi.
44 yaşındaki model aktif olarak kilo vermeye çalışmadığını, sadece sahip olduğu vücudu korumaya çalıştığını söyledi.