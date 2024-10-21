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  4. Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a... Yıllar önce Fetullah Gülen’in verdiği ödülü reddeden sanatçılar yeniden gündem oldu! "Benim Fetullahçılarla işim olmaz"

Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a... Yıllar önce Fetullah Gülen’in verdiği ödülü reddeden sanatçılar yeniden gündem oldu! "Benim Fetullahçılarla işim olmaz"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.10.2024 15:54
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FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölümünün ardından yıllar önce Gülen'in kurduğu Gazeteci-Yazarlar Vakfı'nın verdiği ödülleri reddeden ünlü isimler akıllara geldi. İşte gündem olan o sanatçılar ve o dönem yaptıkları açıklamalar...

15 Temmuz darbe girişiminin 1 numarası Fetullah Gülen öldü. Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaşı Gülen'in öldüğü açıklandı.

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Sosyal medyada gündem olan bu ölümün ardında yıllar önce Gülen'in kurduğu vakfın verdiği ödül töreninde, kendisine ait bir oluşumdan ödül almayı reddeden ünlüler akıllara geldi. Fetullah Gülen’in kurduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, tarihler 2000'i gösterdiğinde sanat sektöründe 25. yılını tamamlayan isimlere özel bir ödül vermek istedi.

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Vakfın Basın Bölüm Başkanı Erkam Tufan Aytam ise “Ödülümüzü sadece iki isim reddetti, Edip Akbayram ve Macide Tanır” diyerek açıklama yapmıştı. Aydınlık gazetesi ise ödülü reddeden ünlü isimleri açıklamıştı.

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İŞTE ÖDÜLÜ REDDEDEN ÜNLÜ İSİMLER...

Ekip Akbayram

Ekip Akbayram

“Bu Cumhuriyet’in aydını olduğum için bu ödülü almadım” diyerek reddetti ödülü.

Macide Tanır

Macide Tanır

“Bu ülkede dürüst, namuslu olmak fevkalade oldu. Ben Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleriyle doğdum, onlarla öleceğim”

Tarık Akan

Tarık Akan

“2-3 senede bir beni çağırıyorlar. Ben hep reddediyorum, bu sene de reddettim. Faks çektiler, ödül verecekleri kişilerin listesini gönderdiler. Bakmadım bile. Benim Fetullahçılarla, dinci gruplarla işim olmaz, yanıma yaklaşamazlar!”

Yıldız Kenter

Yıldız Kenter

“Çok rahatsızdım, dikkatli bakmamıştık zaten. Bizi kim çağırmış dedikten sonra Fetullah Gülen’in vakfın Onursal Başkanı olduğunu öğrendik. Gitmezdim zaten.”

Ferhan Şensoy

Ferhan Şensoy

“Teklif geldi, kabul etmedim. Gayriciddi bir teklif olduğunu düşündüm. Amaçlarını bildiğimiz vakıf sonuçta.”

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fetö Fetullah Gülen
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