Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a... Yıllar önce Fetullah Gülen’in verdiği ödülü reddeden sanatçılar yeniden gündem oldu! "Benim Fetullahçılarla işim olmaz"

15 Temmuz darbe girişiminin 1 numarası Fetullah Gülen öldü. Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaşı Gülen'in öldüğü açıklandı.

Sosyal medyada gündem olan bu ölümün ardında yıllar önce Gülen'in kurduğu vakfın verdiği ödül töreninde, kendisine ait bir oluşumdan ödül almayı reddeden ünlüler akıllara geldi. Fetullah Gülen’in kurduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, tarihler 2000'i gösterdiğinde sanat sektöründe 25. yılını tamamlayan isimlere özel bir ödül vermek istedi.

Vakfın Basın Bölüm Başkanı Erkam Tufan Aytam ise “Ödülümüzü sadece iki isim reddetti, Edip Akbayram ve Macide Tanır” diyerek açıklama yapmıştı. Aydınlık gazetesi ise ödülü reddeden ünlü isimleri açıklamıştı.