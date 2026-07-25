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Ünlü yönetmen Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Ünlü yönetmen Ezel Akay, uyuşturucu operasyonunda yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Akay sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz" dedi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada basına yansıyan haberlerde söz konusu adreslerden "Ezel Akay’ın evi" olarak bahsedilmesine tepki gösterdi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz" 1

"HEPSİNİ MAHKEME SONUNA ÖĞRENECEKSİNİZ"

Akay "Dostlar, bir ifade verdim çıktım. Yayılan haberlere çok hayret ettim. Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız, maalesef devir böyle. Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim. Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz!" dedi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz" 2

Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, 23 Temmuz’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Arama yapılan adreste 22 kök kenevir bitkisi, bin 144 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemelerin bulunduğu ileri sürülmüştü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ezel Akay
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