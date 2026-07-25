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Arda Güler devrede, Mourinho hazır! Fenerbahçe'den ses getirecek transfer atağı

Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in genç golcüsü Gonzalo Garcia için harekete geçtiği öne sürüldü. İddiaya göre Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin İspanyol deviyle anlaşması halinde transfere onay vereceğini iletti.

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! Fenerbahçe'den ses getirecek transfer atağı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin transfer gündemine Real Madrid'in genç yıldızı Gonzalo Garcia geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcu için ilk teması kurarken teknik direktör Jose Mourinho'nun da transfere olumlu yaklaştığı iddia edildi.

SÖZLÜ TEKLİFİNİ İLETTİ!

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! Fenerbahçe den ses getirecek transfer atağı 1

343 yayınında konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu'na göre Fenerbahçe, Real Madrid’in genç yıldızı Gonzalo Garcia için resmi sözlü teklifini iletti. İspanyol devinin kiralık olarak oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak olduğu öğrenilirken, son durumun kısa süre içinde belirleneceği belirtildi.

MOURINHO'DAN YEŞİL IŞIK İDDİASI

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! Fenerbahçe den ses getirecek transfer atağı 2

İddiaya göre Jose Mourinho ile yapılan görüşmede Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe, Real Madrid ile anlaşırsa oyuncunun çıkışına onay veririm." mesajını iletti. Sarı-lacivertli yönetimin, transferi sonuçlandırabilmek için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

Sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonlu kiralama formülü başta olmak üzere transferi bitirmek için tüm şartları zorluyor.

ARDA GÜLER REFERANS OLABİLİR

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! Fenerbahçe den ses getirecek transfer atağı 3

Fenerbahçe yönetiminin transfer görüşmelerinde en önemli kozlarından birinin Arda Güler olabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerden Real Madrid'e transfer olduktan sonra İspanyol devinde önemli bir çıkış yakalayan milli yıldızın, Gonzalo Garcia için olumlu bir referans olabileceği değerlendiriliyor. Fenerbahçe'nin, Arda Güler'in Real Madrid'deki başarılı adaptasyon sürecini örnek göstererek genç oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna etmeye çalışabileceği ifade ediliyor.

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transfer José Mourinho Arda Güler fenerbahçe real madrid
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