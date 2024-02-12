Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de Filistin sorusunu sorup isyan etti! Bella Hadid'in ailesini örnek verdi

BELLA HADİD VE GİGİ HADİD ÖRNEĞİ

Yarışmacı, soruya cevap vermek istemeyerek yarışmadan çekildi. Doğru yanıtın A şıkkı olduğunu söyleyen Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı ve "Bazıları yargıda bulunuyor ya destek mi olur diye başka bir algının ürünü bence. Bildiğimiz Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşler vardır ya babası Filistinli'dir. Onun babası kucak açıyor, Yahudi aileler ülkelerden kabul almıyor ve sonra onlar gemiyle Filistin kıyılarına geliyorlar kızların babasının dedesi limanı yaptırmış... Varlıklı da bir aile 2 aileyi evlerine alıyorlar. Hadidlerin babası tekrar döndüklerinde evlerine giremiyorlar kucağındaki 9 aylık bebeğiyle..." dedi.