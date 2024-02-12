Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de Filistin sorusunu sorup isyan etti! Bella Hadid'in ailesini örnek verdi

Sinem Kobal ile evlenen Kenan İmirzalıoğlu uzun zamandır Kim Milyoner Olmak İster'i sunuyor. Zaman zaman yarışmadaki tepkileriyle adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu Filistin sorusuyla ve sözleriyle X'te gündem oldu.
Yarışmada çıkan Filistin sorusu sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki, yarışmaya adeta damga vurdu. 300 bin TL'lik soruda Simay Doğrusoy'un karşısına, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu çıktı.
Yarışmacı, soruya cevap vermek istemeyerek yarışmadan çekildi. Doğru yanıtın A şıkkı olduğunu söyleyen Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı ve "Bazıları yargıda bulunuyor ya destek mi olur diye başka bir algının ürünü bence. Bildiğimiz Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşler vardır ya babası Filistinli'dir. Onun babası kucak açıyor, Yahudi aileler ülkelerden kabul almıyor ve sonra onlar gemiyle Filistin kıyılarına geliyorlar kızların babasının dedesi limanı yaptırmış... Varlıklı da bir aile 2 aileyi evlerine alıyorlar. Hadidlerin babası tekrar döndüklerinde evlerine giremiyorlar kucağındaki 9 aylık bebeğiyle..." dedi.
Kenan İmirzalıoğlu, "İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var" dedi.
Kenan İmirzalıoğlu devamında ise, "İnşallah bütün dünyanın da ayaklanmasıyla devletler, hükümetler, bu konuda sessiz kalabiliyor kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı. İnşallah bu bir an evvel son bulur" diyerek sitemde bulundu.
Kenan İmirzalıoğlu sözleri sonrası sosyal medyayı salladı. Kenan İmirzalıoğlu'na "Helal olsun" yorumları yağdı.