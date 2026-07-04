Işın Karaca iğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca tam tamına 72 kilo verdi.

Yeni görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü isim son haliyle bir kez daha gündem oldu. Işın Karaca'yı görenler tanımakta güçlük çekti.

Karaca'nın son haline sosyal medyada; 'bambaşka biri', 'resmen tanıyamadım', 'çok güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı, kilo verme sürecini yalnızca diyetle değil, sağlıklı takviyelerle de desteklediğini belirtmişti.

# 'GÜNDE BİR KERE YEMEK YİYORSUN'

Ünlü şarkıcı yaptığı diyeti de şöyle açıklamıştı; 'Günde bir kere yemek yiyorsun konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip 1 saat yemek yiyip kalanında yemiyoruz. Çok acıktım diyelim dişimi fırçalıyorum kesiyor. Kendi içimde yaptığım şeyler. Acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum.'