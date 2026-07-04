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Işın Karaca iğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Güçlü sesi ve kariyeriyle magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Işın Karaca şimdilerde değişimiyle dikkat çekiyor. Tam tamına 72 kilo veren ünlü ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Işın Karaca iğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi
Öznur Yaslı İkier

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca tam tamına 72 kilo verdi.

Yeni görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü isim son haliyle bir kez daha gündem oldu. Işın Karaca'yı görenler tanımakta güçlük çekti.

Işın Karaca iğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi 1

Karaca'nın son haline sosyal medyada; 'bambaşka biri', 'resmen tanıyamadım', 'çok güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Işın Karaca iğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi 2

Ünlü şarkıcı, kilo verme sürecini yalnızca diyetle değil, sağlıklı takviyelerle de desteklediğini belirtmişti.

Işın Karaca iğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi 3

# 'GÜNDE BİR KERE YEMEK YİYORSUN'
Ünlü şarkıcı yaptığı diyeti de şöyle açıklamıştı; 'Günde bir kere yemek yiyorsun konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip 1 saat yemek yiyip kalanında yemiyoruz. Çok acıktım diyelim dişimi fırçalıyorum kesiyor. Kendi içimde yaptığım şeyler. Acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum.'

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Işın Karaca
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