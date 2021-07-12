Kenan Karaman kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'la anlaşan Kenan Karaman nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Son gelişmelere göre Beşiktaş, serbest durumda olan Kenan Karaman ile anlaşma sağladı. Futbolseverler ve siyah- beyaz takımın taraftarları Kenan Karaman'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilen Kenan Karaman kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

Kenan Karaman kimdir?

Son gelişmelere göre Beşiktaş, serbest oyuncu statüsünde bulunan milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna dahil etti. Siyah-beyaz takım 27 yaşındaki futbolcu ile 3 senelik bir anlaşma sağladı.

Gelişme sonrası futbolseverler "Kenan Karaman kimdir?" sorusunu merak etmeye başladı. 5 Mart 1994 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya gelen 27 yaşındaki Kenan Karaman'ın ailesi aslen Giresunludur. Giresun Espiye ilçesinden Almanya'ya çalışmak için göç eden ailede büyüyen Kenan Karaman Hoffenheim'da oynadığı dönemde Türk yetkililer tarafından fark edilmiş Milli Takım'a davet edilmiştir.

İlk defa 2012 yılında U-18 Milli Takımı'nda yine Letonya mücadelesinde Türkiye forması giyen Kenan Karaman'ın A Milli Takım formasıyla oynadığı ilk maç 2017 senesindeki Romanya hazırlık karşılaşması olmuştur. I yıllarda Hannover forması giyen Karaman'ı ve Milli Takım'a davet eden ilk kişi ise Fatih Terim olmuştur.