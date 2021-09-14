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  4. Kendall Jenner 2021 Met Gala'da şeffaf elbisesiyle nefes kesti

Kendall Jenner 2021 Met Gala'da şeffaf elbisesiyle nefes kesti

14.09.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sebebiyle gerçekleşmeyen MET Gala geri döndü! MET Gala 2021 kırmızı halısında ünlüler adeta koronavirüs pandemisinin acısını çıkardı.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Met Gala'ya tek başına katılan isimlerden biri oldu. Ünlü model transparan elbisesiyle nefesleri kesti.

KENDALL JENNER MET GALA'YA DAMGA VURDU

Jenner, gecenin Amerikan Modası teması için transparan, mücevherli bir elbise giydi.
Erkek arkadaşı Devin Booker'ı kırmızı halı için yanında getirmemeyi tercih eden ünü model, tüm bakışları üzerine çekti.
Üzeri taşlarla kaplı tamamen tstransparan bil elbise giyen Kendall Jenner'ı görenler 'Peri Kızı' yorumunda bulundu.
25 yaşındaki Jenner, NBA'de Phoenix Suns forması giyen kendisinden bir yaş küçük basketbolcu Devin Booker yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor.

KENDALL JENNER KİMDİR?

KENDALL JENNER KİMDİR?
Kendall Nicole Jenner (d. 3 Kasım 1995, Los Angeles), Amerikalı model ve televizyon kişiliği.
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Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner
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