Kendall Jenner 2021 Met Gala'da şeffaf elbisesiyle nefes kesti

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner , Met Gala'ya tek başına katılan isimlerden biri oldu. Ünlü model transparan elbisesiyle nefesleri kesti.

Jenner, gecenin Amerikan Modası teması için transparan, mücevherli bir elbise giydi.

Erkek arkadaşı Devin Booker'ı kırmızı halı için yanında getirmemeyi tercih eden ünü model, tüm bakışları üzerine çekti.