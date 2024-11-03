Kendisinden 17 yaş küçük o isimle evli! Heidi Klum'dan cinsel hayat itirafı: Formda tutuyor

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim övgü alan Heidi Klum, Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti olan Tom Kaulitz ile evli. Kendisinden 17 yaş küçük eşiyle verdiği müstehcen pozlarla sık sık gündeme gelen Heidi Klum yine adından söz ettirdi.

The Times'a verdiği kapsamlı röportajda, eski Victoria's Secret modeli, Kaulitz'le yaşadığı aşk da dahil olmak üzere, hayatı ve kariyer geçmişine dair yeni bilgiler paylaştı.