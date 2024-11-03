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Kendisinden 17 yaş küçük o isimle evli! Heidi Klum'dan cinsel hayat itirafı: Formda tutuyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.11.2024 11:51
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Kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz'e aşkını her fırsatta dile getiren Heidi Klum kocasıyla seks hayatına dair konuşmaktan da çekinmedi. Klum bir süre önce plajda çıplak dolaşmasıyla gündeme gelmişti.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim övgü alan Heidi Klum, Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti olan Tom Kaulitz ile evli. Kendisinden 17 yaş küçük eşiyle verdiği müstehcen pozlarla sık sık gündeme gelen Heidi Klum yine adından söz ettirdi.

The Times'a verdiği kapsamlı röportajda, eski Victoria's Secret modeli, Kaulitz'le yaşadığı aşk da dahil olmak üzere, hayatı ve kariyer geçmişine dair yeni bilgiler paylaştı.

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SÖZÜNÜ SAKINMADI

Röportaj sırasında kendisine formda kalmak için neler yaptığı sorulduğunda ise oldukça açıktı.

Klum, Fransızcada 'yatma vakti çılgınlıkları' veya seks anlamına gelen bir terim kullanarak, 'Sport en chambre benim en sevdiğim egzersizdir; Fransızcada kulağa daha hoş geliyor,' diye lafa girdi.

51 yaşındaki model Heidi Klum, genç kocası Tom Kaulitz ile olan seks hayatının 'çok iyi' olduğunu ve bunun kendisini formda tuttuğunu itiraf etti.

"İnsanlar kendilerini çok fazla zorlayabilirler. Ben vücudumu dinliyorum. Sırt veya diz ağrım yok ve kocam var" diyen model kocasıyla seksin iyi olup olmadığı sorulduğunda, 'Çok iyi' diye cevap verdi.

Klum ayrıca sağlıklı beslendiğini, spor yaparken ağır ağırlık kaldırmayı veya kendini çok yormayı sevmediğini söyledi.

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Heidi Klum
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