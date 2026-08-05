Münir Özkul’un bilinmeyen oğlu Kanada'da ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul, özellikle "Hababam Sınıfı" serisinde hayat verdiği "Kel Mahmut" karakteriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Rol aldığı sayısız yapımda canlandırdığı sıcak ve babacan karakterlerle izleyicinin sevgisini kazanan usta oyuncu, özel hayatındaki iniş çıkışlar ve yaşadığı aşklar nedeniyle de sık sık gündeme geldi.

Münir Özkul, 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı. Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu. Oyuncunun çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi.

Oğlu Ferdi Özkul ise şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.

MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Münir Özkul’un ilk eşinden olan Ferdi Özkul babasının izinden gitmemiş ve kendisine çok farklı bir rota çizmiş. Özkul, aşçılıkla ilgileniyor. Ottawa'da 6 tane restoranı bulunuyor.

MÜNİR ÖZKUL'UN EŞLERİ

Şadan Işık: Münir Özkul'un ilk eşidir. Medyadan uzak bir hayat süren Şadan Hanım ile olan evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Suna Selen: 1965 yılında evlendiği ikinci eşidir. Kendisi de Yeşilçam'ın ünlü bir oyuncusu olan Suna Selen ile evliliği 1974 yılına kadar sürmüştür. Bu birliktelikten bir kızları olmuştur.

Yaşar Hanım: "Tophaneli Örümcek Yaşar" lakabıyla tanınan üçüncü eşidir. Bu evlilik kısa sürmüş ve çiftin çocukları olmamıştır.

Umman Özkul: 1986 yılında evlendiği dördüncü ve son eşidir. Kendisinden 25 yaş küçük olan Umman Hanım, usta sanatçının uzun hastalık döneminde yanından ayrılmamış ve ona büyük bir sadakatle bakmıştır. Bu evlilikten de çocukları olmamıştır.

MÜNİR ÖZKUL'UN ÇOCUKLARI

Ferdi Özkul: İlk eşi Şadan Hanım'dan olan tek oğludur. Babasının aksine sanat dünyasından uzak durmuş, Kanada'ya yerleşerek aşçılık mesleğine yönelmiştir. Ottawa'da restoranları bulunmaktadır.

Hayriye Özkul: İlk eşi Şadan Hanım'dan olan kızıdır. Kameralardan ve medyadan tamamen uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Güner Özkul: İkinci eşi Suna Selen'den 1 Şubat 1966'da dünyaya gelen kızıdır. Babasının izinden giderek oyunculuk ve sunuculuk kariyerini seçmiştir. Münir Özkul'un hastalık sürecinde kamuoyunu sık sık bilgilendiren ve basında en çok tanınan çocuğudur.