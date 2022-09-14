Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Boiyo, ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kenya Büyükelçisi Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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