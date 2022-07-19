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Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

19.07.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: - "Bilimin, sanatın, ekonominin, tarımın doğduğu bu topraklarda demokrasinin de doğduğunun farkına varıyoruz"

Kepez Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde bulunan tarihi meclis binasında yapıldı.

Toplantı, Fransız düşünür Montesquieu tarafından "Tarihteki en iyi demokrasi örneği" olarak gösterilen ve restorasyonu tamamlanan Patara'daki Likya Birliği'ne ait meclis binasında gündemin okunması ile başladı.

Toplantıya başkanlık eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, binanın, dünyada modern anlamda demokratik usullerle yasama, yürütme ve yargı erklerini birbirinden ayırarak yönetim yapan bilinen ilk parlamento binası olduğunu söyledi.

Antik parlamento binasında 2 bin yıl sonra toplantı yapmanın heyecan verici olduğunu aktaran Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böylesi önemli bir değerimizi en güzel şekilde gündeme taşımalıyız diye düşündük. Turizmin devam ettiği bu günlerde Antalya'nın adını farklı bir şekilde bütün dünyaya aktarmak amaçlı bu meclisi düzenledik. Bu yapılar o kültürün, o tarihin, medeniyet birikiminin bugüne en güzel şekilde aktarılması için çok önemli emeklere ihtiyaç var. Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve eşi Prof. Dr. Fahri Işık el ele vererek burada bir ömür bıraktılar. İnsanlığın en önemli miraslarından birini bizden sonraya taşımak için çaba gösterdiler. 2010 yılında TBMM bu binayı tekrar restore ettirerek insanlığa kazandırdı. Yüce meclis ve üyelerine de teşekkür ediyorum."

Anadolu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kelimenin tam anlamıyla bir hazine olduğuna dikkati çeken Tütüncü, "Bilimin, sanatın, ekonominin, tarımın doğduğu bu topraklarda demokrasinin de doğduğunun farkına varıyoruz. Modern dünyanın en önemli değerlerinin insanlığa Anadolu coğrafyasından yayıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Meclis toplantısına konuk olarak katılan Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ta yaptığı konuşmada, Patara'nın Likya Birliği'ne başkentlik yaptığını hatırlattı.

Tarihi meclis binasının Likya Birliği'nin meclislerine de ev sahipliği yaptığını ifade eden Işık, şu bilgileri verdi:

"Bu mecliste yüzlerce yıl sonra ilk kez resmi bir toplantı yaparak yapılış amacına uygun bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Çok mutluyum. 'Uygarlık Anadolu'dan doğdu.' derken insanı insan yapan değerler bütününün yanı sıra yönetim biçimlerinden de söz ediyorduk. Fransız düşünür Montesquieu tarafından Likya Birliği'nin yönetim biçimi 'Tarihteki en iyi demokrasi örneği' olarak gösterilmişti. Büyük meclisimiz de burada toplandığında, Türkiye Cumhuriyeti milleti ve devleti, dünyaya tarihi yanlış okumayı gelenek hale getiren bazı komşularımıza medeniyetin Anadolu olduğunu söyleyecektir."

Toplantıda, Antalya Bilim Merkezi bünyesinde bilim kurulu oluşturulması, semt kütüphaneleri kurulması, Antalya Orman Çiftliği'nin yaz tarım uygulamaları maddeleri görüşülerek onaylandı.

Meclis toplantısına, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da konuk oldu.

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

- Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: - "Bilimin, sanatın, ekonominin, tarımın doğduğu bu topraklarda demokrasinin de doğduğunun farkına varıyoruz"

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

Kepez Belediye Meclisi, Patara'daki tarihi meclis binasında toplandı

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Anahtar Kelimeler:
kepez belediyesi meclis toplantı

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