Kerem Bürsin’ın kız kardeşi Melis Bürsin’i görenler ‘Bunlar gerçek kardeş mi?’ demeden edemedi

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile başrol oynayan Kerem Bürsin, özel hayatıyla da dikkatleri çekiyor. Sarışın ve renkli gözlü olan yakışıklı oyuncunun ablası ise tam tersi siyah saçlı ve kahverengi gözlü. Bunların dışında da iki kardeşin hiç benzememesi “Öz kardeş değiller mi?” sorularına bile yol açtı. İşte Kerem Bürsin’in kardeşi Melis Bürsin…

KEREM BÜRSİN’İN KARDEŞİ MELİS BÜRSİN

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin’in ablası Melis Bürsin, kardeşinden farklı olarak oyunculuk yerine fotoğraf sanatçılığını tercih etti. İkilinin birbirine düşkünlüğü sık sık sosyal medyaya yansıyordu. Bu fotoğraflarda Kerem Bürsin ile kardeşinin hiç benzememesi herkesin dikkatini çekti. Biri sarışın, biri esmer olan iki kardeşin arasından su sızmıyor. İşte Kerem Bürsin’in kardeşi Melis Bürsin…

MELİS BÜRSİN KİMDİR? Kerem Bürsin’in ablası olan Melis Bürsin, evli ve bir çocuk annesidir. Beyrut’ta 2017’de evlenen Melis Bürsin, fotoğraf sanatçılığı yapmaktadır. Instagram’da 92 binin üzerinde takipçisi bulunan Bürsin, çektiği fotoğrafları hesabından da yayımlamaktadır.

KEREM BÜRSİN KİMDİR? 4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.