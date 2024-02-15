Kerem Demirbay'ın golü sonrası Sparta Praglı oyuncular şaştı! Kaleci hariç herkes geldi, toplantı yaptılar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray son 16 play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk etti. Mücadele oldukça hızlı başlarken, temsilcimiz dakikalar 19'u gösterirken Kerem Demirbay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

KALECİ HARİÇ HERKES GELDİ

Sarı-Kırmızılılar'ın bu golünün ardından Sparta Prag cephesinde ilginç bir an yaşandı. Kerem Demirbay'ın golü sonrası konuk ekibin tüm oyuncuları orta sahaya yakın bir alanda bir araya gelirken kısa süreli bir toplantı yaptılar.

Mücadeleyi izleyenlerin de dikkatini çeken an sosyal medyada çokça paylaşıldı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

Sarı-kırmızılı temsilcimizin 19. dakikada Kerem Demirbay ile bulduğu golün ardından Prag'lı oyuncular sahaiçinde bir süre toplanıp konuştular

