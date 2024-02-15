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  4. Kerem Demirbay'ın golü sonrası Sparta Praglı oyuncular şaştı! Kaleci hariç herkes geldi, toplantı yaptılar

Kerem Demirbay'ın golü sonrası Sparta Praglı oyuncular şaştı! Kaleci hariç herkes geldi, toplantı yaptılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 21:51 | Son Güncelleme:
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Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray son 16 turu play-off mücadelesi ilk maçında Sparta Prag'ı konuk ederken karşılaşmanın henüz 19. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu golün ardından Çekya temsilcisinin futbolcuları orta alanda kısa süreli bir toplantı yaparken bu anlar dikkat çekti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray son 16 play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk etti. Mücadele oldukça hızlı başlarken, temsilcimiz dakikalar 19'u gösterirken Kerem Demirbay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45 78'
Galatasaray Galatasaray
2 - 2
Sparta Prag Sparta Prag

KALECİ HARİÇ HERKES GELDİ

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Sarı-Kırmızılılar'ın bu golünün ardından Sparta Prag cephesinde ilginç bir an yaşandı. Kerem Demirbay'ın golü sonrası konuk ekibin tüm oyuncuları orta sahaya yakın bir alanda bir araya gelirken kısa süreli bir toplantı yaptılar.

Mücadeleyi izleyenlerin de dikkatini çeken an sosyal medyada çokça paylaşıldı.

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İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

Sarı-kırmızılı temsilcimizin 19. dakikada Kerem Demirbay ile bulduğu golün ardından Prag'lı oyuncular sahaiçinde bir süre toplanıp konuştular

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