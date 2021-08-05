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Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

05.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları, barındırdığı canlı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Kanyon, kovuk ve mağaralarıyla son yıllarda dalış tutkunlarının uğrak merkezlerinden olan Kerpe, vatoz, levrek, eşkina, tekir, kefal, lüfer, istavrit ve farklı yengeç türleri başta olmak üzere canlı türlerine yuva oluyor.

Deniz canlılarının yoğunlukla gözlendiği en önemli lokasyonu ise su yüzeyinden başlayıp 13-14 metrelere kadar ulaşan derinlikte tarihi Ceneviz liman mendireği oluşturuyor.

Yalnızca karayel rüzgarına açık, diğer tüm rüzgarlara kapalı olma özelliğiyle güvenli ve her mevsim dalışa elverişli bir merkez olan Kerpe, tarihi liman mendireğinin yanı sıra bölgede "denizlerin oksijen deposu" olarak bilinen, aynı zamanda denizatlarının üreme noktası deniz çayırlarıyla da su altı fotoğrafçıları için ortam oluşturuyor.

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor
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