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Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

20.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu: - "Her gün, 'yaya geçidi yapalım, kasis koyalım, çocukları tehlikeye atıyorsun başkan' diye diye nihayet yaya geçidini yaptırdı"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrencilerin yolun karşısına geçmekte zorlandığı caddeye yaya geçidi yapılmasına öncülük eden Şadan Gümülcineli'nin örnek davranışı yaya geçidine yapılan heykeliyle anıtlaştı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki emekli Şadan Gümülcineli, evinin de bulunduğu Anafartalar Caddesi'ndeki yoğun trafik ve yaya geçidi yetersizliği nedeniyle belediyeye başvurdu.

Caddeye yaya geçidi yapılmasını talep eden Gümülcineli, araç trafiği nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan öğrenci ve yaşlılara da yardım etmesiyle mahallelinin takdirini kazandı.

Gümülcineli'nin başvuruları ve telefonları, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun dikkatini çekti.

Gümülcineli'nin talep ettiği yere yaya geçidi yapılırken, bu örnek davranışın herkese ilham olması amacıyla belediye tarafından, elinde "önce yaya" yazılı uyarı levhasının bulunduğu, bir çocuğu yoldan karşıya geçirişini tasvir eden heykeli yaptırıldı.

-"Şadan ağabeyi gönüllü trafik polisi olmaktan kurtardık"

Helvacıoğlu, AA muhabirine, ilçedeki araç sayısının son dönemde artış göstermesiyle trafik sorununun ortaya çıktığını söyledi.

Yayaları trafikte rahatlatmak için yaya geçitlerini ve uyarıcıları artırdıklarını belirten Helvacıoğlu, "Çarşı merkezinde karşıdan karşıya geçmeyi hatırlatan simgeler oluşturduk. Bazen kadın figürleri, bazen yaşlı büyüklerimizin figürleri ile çocukları karşıya geçirme hikayesi oluşturduk. 'Önce yaya' tabelasıyla karşıdan gelen araca uyarı yapmak kaydıyla yaya geçitlerinin başına gördüğünüz figürleri oluşturduk." dedi.

Helvacıoğlu, mahallelerden de kent merkezinde oluşturulan figürlerin benzerleri için talep geldiğini dile getirdi.

Anafartalar Caddesi'nde oturan Şadan Gümülcineli'nin de belediyeyi defalarca arayarak yaya geçidi yapılmasını talep ettiğini ve bu talebe duyarsız kalmadıklarını ifade eden Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Şadan Gümülcineli, çok sevdiğimiz duyarlı bir ağabeyimiz. Her gün, 'yaya geçidi yapalım, kasis koyalım, çocukları tehlikeye atıyorsun başkan' diye diye nihayet yaya geçidini yaptırdı. Yetmedi kasisleri oluşturduk yetmedi bir de figür yaptık. Şadan ağabey 'hızlı geçilen bir yol burası. Çocukları geçirmekten dikkatli olmalarını sağlamaktan polis gibi zabıta gibi olmaya başladım' deyince biz de 'pes' dedik ve kendisine benzeyen bir figür oluşturduk. Yanına da verdik torunu büyüklüğünde bir evlat figürü, yaya tabelasını da önüne koyduk. Şimdi Şadan ağabey huzurla artık evinde oturuyor. Zamanı başka yerde harcıyor. Şadan ağabeyi gönüllü trafik polisi olmaktan kurtardık. O muradına erdi biz de amacımıza ulaştık."

Şadan Gümülcineli de yaya geçidi yapıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Yaya geçidinin yanına sürücülerin dikkatini çekecek bir figür yapılmasını da istediğini söyleyen Gümülcineli, "En sonunda heykelimiz de oldu. O hedefimize kavuştuk. Başkana çok teşekkür ederiz." dedi.

Sürücülere, yayalara karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulunan Gümülcineli, figürün kendisinden ilham alınarak yapılmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

- Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu: - "Her gün, 'yaya geçidi yapalım, kasis koyalım, çocukları tehlikeye atıyorsun başkan' diye diye nihayet yaya geçidini yaptırdı"

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

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