Khloe Kardashian kardeşlerini gölgede bıraktı! Sütyen giymedi, göğsünün yarısını açtı

Jenner/Kardashian ailesinin öne çıkan isimlerden biri de Khloe Kardashian. Sık sık aldatılmasına rağmen sevgilisinde ayrılmamakta kararlı olan Kardashian geçtiğimiz günlerde annesine göğüslerini yaptırmak istediğini söylemişti.
"Gerçekten göğüslerimi yaptırmayı düşünüyorum. Bu her zaman düşündüğüm bir şey" diyen Khloe Kardashian "Sadece bir avuç ya da bir ağız dolusu istiyorum" yorumunda bulunmuştu.
Bu açıklamadan kısa süre sonra ünlü isim tüm kardeşlerini gölgede bırakacak bir elbise giyerek davete gitti.
Gösterişli karın kasları ile kırmızı halıda fırtına gibi ese Khloe göğsünün yarısını açıkta bırakan transparan bir elbise giydi.
Sütyen tercih etmeyen ve meme uçları belli olan Khloe Kardashian herkesin dikkatini çekmeyi başardı.