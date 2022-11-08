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Khloe Kardashian kardeşlerini gölgede bıraktı! Sütyen giymedi, göğsünün yarısını açtı

08.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şov programıyla tanınan Khloe Kardashian, tüm iddialı kardeşlerini geride bırakacak bir kıyafet tercih etti. Göğüslerini yaptırmak istediğini açıklayan ünlü isim katıldığı gecede sütyen giymedi ve göğsünün bir kısmını da açıkta bıraktı.

Jenner/Kardashian ailesinin öne çıkan isimlerden biri de Khloe Kardashian. Sık sık aldatılmasına rağmen sevgilisinde ayrılmamakta kararlı olan Kardashian geçtiğimiz günlerde annesine göğüslerini yaptırmak istediğini söylemişti.

'GERÇEKTEN GÖĞÜSLERİMİ YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM' DEMİŞTİ

"Gerçekten göğüslerimi yaptırmayı düşünüyorum. Bu her zaman düşündüğüm bir şey" diyen Khloe Kardashian "Sadece bir avuç ya da bir ağız dolusu istiyorum" yorumunda bulunmuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra ünlü isim tüm kardeşlerini gölgede bırakacak bir elbise giyerek davete gitti.

Gösterişli karın kasları ile kırmızı halıda fırtına gibi ese Khloe göğsünün yarısını açıkta bırakan transparan bir elbise giydi.

Sütyen tercih etmeyen ve meme uçları belli olan Khloe Kardashian herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

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