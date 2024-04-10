Khloe Kardashian plajda boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Kardashian ailesi, Turks ve Caicos'ta tatilde stres atıyor. Hamileyken ihanete uğrayan ve sevgilisini affeden Khloe Kardashian plajda görüntülendi.
Khloe Kardashian plaj tarzı için ablası Kim'in markası SKIMS mayo'yu tercih etti.
Turks ve Caicos'ta kıvrımlarını sergileyen Khloe Kardashian boncuklu plaj elbisesi ve iddialı mayo seçimiyle dikkat çekti.
Khloe Kardashian uzun süredir kıvrımlarını ve fit görünümünü korumak için sıkı spor ve diyet yapıyor.
Ünlü isim spor salonunda kürek makinesine bir hayli zaman ayırıyor. Ünlü isim ağırlık kaldırmayı da ihmal etmiyor.
Kardashian şekeri hayatından çıkardıktan sonra "düşük karbonhidratlı" bir diyet planlamak için bir beslenme uzmanından da yardım aldı.