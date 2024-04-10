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  4. Khloe Kardashian plajda boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Khloe Kardashian plajda boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.04.2024 08:21
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Khloe Kardashian, Turks ve Caicos'taki aile tatilinde görüntülendi. Khloe, yüzerken ve kumda uzanırken boncuklu bir elbiseyle eşleştirilmiş metalik tek parça bir mayo giydi.

Kardashian ailesi, Turks ve Caicos'ta tatilde stres atıyor. Hamileyken ihanete uğrayan ve sevgilisini affeden Khloe Kardashian plajda görüntülendi.

Vitrin

Khloe Kardashian plaj tarzı için ablası Kim'in markası SKIMS mayo'yu tercih etti.

Turks ve Caicos'ta kıvrımlarını sergileyen Khloe Kardashian boncuklu plaj elbisesi ve iddialı mayo seçimiyle dikkat çekti.

Khloe Kardashian uzun süredir kıvrımlarını ve fit görünümünü korumak için sıkı spor ve diyet yapıyor.

Ünlü isim spor salonunda kürek makinesine bir hayli zaman ayırıyor. Ünlü isim ağırlık kaldırmayı da ihmal etmiyor.

Kardashian şekeri hayatından çıkardıktan sonra "düşük karbonhidratlı" bir diyet planlamak için bir beslenme uzmanından da yardım aldı.

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Khloe Kardashian kardashian
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