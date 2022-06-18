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Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

18.06.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konak ilçesindeki bir kafede bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere bir süredir kentte bulunan Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, Güzelyalı semtindeki bir kafede çay içip sohbet etti.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Saadet Partisi Genel Başkan yardımcıları Sabri Tekir ile Şerafettin Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Erduran eşlik etti.

Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından kafeden ayrılan Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, yanlarına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde basına kapalı toplantıda gençlerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu

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