Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi:

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı masada buluştukları muhalefet partisi liderleriyle Türkiye'de demokrasi ve alın terini birlikte savunduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, İzmir'deki temasları kapsamında, Buca 6. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret edip talep ve sorunlarını dinledi.

Alanda toplananlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan gelecek seçimlerde kendilerine oy vermelerini istedi.

"Bugün olmasa yarın, yarın olmazsa öbür gün" mutlaka seçim yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Benim sizden sadece bir tek isteğim var. Bütün bu sorunların çözülmesini istiyorsanız sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınızın sesini dinleyip oyu öyle kullanın. Ben sizden sadece bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum." dedi.

- "Toplum neden bu kadar ayrıştı?"

Konuşmasında AK Parti Hükümeti'ni eleştiren Kılıçdaroğlu, esnafa alın terinin karşılığını vereceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Evet, bir araya geldik. Altı lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz ama hepimiz demokrasiyi savunuyoruz, alın terini savunuyoruz, birlikte çalışmayı savunuyoruz. Bu ülkede ayrışma oldu. Neredeyse komşumuzun kimliğini, inancını sorgular hale geldik. Neredeyse komşumuzun yaşam tarzını sorgular hale geldik. Oysa atalarımız ne güzel demişti, 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' diye. Peki komşu komşunun külüne muhtaçsa neden toplum bu kadar ayrıştı, bu kadar bölündü? Bunu yapanlar siyasiler. Ben o siyasilerden birisi değilim."

Kılıçdaroğlu, bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu bulunmadığını ve sorunları çözecek güçte olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından esnaf, Kılıçdaroğlu'na plaket ve hediye takdim etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

- Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, dün 77 yaşında hayatını kaybeden Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Nurhayat Kaya'nın eşi Ali Kaya'nın cenaze törenine katıldı.

Narlıdere Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen törende aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, tabutu bir süre taşıdı.

Törende CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in de aralarında olduğu partililer de hazır bulundu.

Cenaze, Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.