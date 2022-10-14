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Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin ABD temasları sona erdi

14.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin ABD temasları sona erdi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin ABD temasları sona erdi.

Washington'dan havalanan uçakla saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu VİP Terminalinde partililer tarafından karşılandı.

Gazetecilerin sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezimiz gayet güzel geçti. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin ABD temasları sona erdi

Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin ABD temasları sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurda döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurda döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurda döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurda döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurda döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurda döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurda döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurda döndü

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Anahtar Kelimeler:
abd chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu

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