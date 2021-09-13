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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

13.09.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, buradaki konuşmasında, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Soytürk, "Eğitim, öğretim hayatı maalesef pandemiden dolayı tam yüz yüze olamadı. Bunun hem öğrenciler hem hocalar hem de veliler olarak sıkıntılarını hep beraber yaşadık ama çok şükür bugün mezun oldunuz. Önünüzde çok uzun bir yaşam var. Benim size tavsiyem yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. O yüzden hayatınız boyunca işinizi sevin, çok çalışın. Çalışmaktan başka çıkar yolumuz yok." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, öğrencilerin mezun olduktan sonra meslek hayatına başlamadan önce son kez bir araya gelmenin hem sevincini hem de hüznünü yaşadıklarını kaydetti.

Öğrencileri güzel bir geleceğin beklediğini aktaran Karacoşkun, şöyle konuştu:

"1,5 yıl her ne kadar eğitim yapmak suretiyle yüz yüze birlikte olamadıysak da sizlerden hiç kopmadık. Sadece dersler düzeyinde değil, sempozyumlar, seminerler, entelektüel sohbetler yaptık ve bu süreci bu şekilde geride bıraktık. Şuan yüz yüze eğitime geçme noktasına geldik ama siz bizleri bırakıp gidiyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda inşallah her şey daha güzel olsun. Ülke, millet için güzel işler yapacağınıza inanıyorum."

Konuşmaların ardından, mezun öğrenciler adına üniversite birincisi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümü öğrencisi Behiye Ertan, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye girenlere başarı belgesi verdi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile diğer ilgililer katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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