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Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

12.10.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarılarak doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Arpakesmez köyü civarında arazi taramasında ayağına dolanan iple çalılıklara takılan bir atmaca kuşunu tespit etti.

Çalılıklardan kurtarılarak ayağındaki ip çıkarılan atmaca doğaya bırakıldı.

Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

Kilis'te ayağına dolanan iple çalılıklara takılan atmaca kurtarıldı

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Kilis atmaca

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