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Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

26.07.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde balık tutmaya çalışırken çaya düşen muhtar boğuldu.

Dutluca köyü yakınlarında Afrin Çayı'ında balık tutmaya çalışan Kaynaklı köyünün muhtarı Menderes Tokdemir (52), dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra Tokdemir, gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, Tokdemir'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tokdemir'in cesedi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

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Kilis boğulma kanal

Kilis Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:25
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:51
Yatsı
21:21
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

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