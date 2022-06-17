KİLİS (AA) - Kilis'te binanın beton duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi'ndeki metruk binaya hurda toplamak için giren Genç Osman Karabaş'ın (40) üzerine beton duvar devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla duvarın altında kalan Karabaş'ı çıkardı.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü
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