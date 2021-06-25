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Kilis'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

25.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

KİLİS (AA) - Kilis'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Önceki gün Şıhmansur Kavşağı'nda İbrahim Aslan yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet ile Ramazan Çakmak idaresindeki 63 DV 716 plakalı traktörün çarpışması sonucu 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntüde, motosikletin kavşaktan dönen traktöre ve daha sonra kontrolden çıkarak refüje çarpması yer alıyor.

Kazada, motosiklet sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybetmiş, eşi Sevil ve kızı Zeynep Ela (8) Aslan yaralanmıştı.

Kilis'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Kilis'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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