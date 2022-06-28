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Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

28.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

KİLİS (AA) - Kilis'te önemli gelir kaynaklarından biberin hasadına başlandı.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, hasat yapan çiftçileri tarlada ziyaret etti, biberin üreticilere bereketli kazanç getirmesini temenni etti.

İlde yaklaşık 45 bin dekarda biber üretimi yapıldığını belirten Özdemir, "Bunun 20 bin dekarı kurutmalık biber, 25 bin dekarı dolmalık ve salçalık biber." dedi.

Özdemir, meşakkatli bir sürecin ardından üreticilerin emeklerinin meyvelerini almaya başladığını kaydetti.

Çiftçi Mesut Yavuz da bu yıl 30 dekarda biber üretimi yaptığını, yaklaşık 250 ton ürün beklediğini ifade etti.

Yavuz, çevre illerin yanı sıra Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Mersin'e de biber gönderdiklerini söyledi.

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

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