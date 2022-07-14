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Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

14.07.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdullah Birol Özçelik yönetimindeki 27 ABL 818 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolunun 20'nci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Şenay ve Alparslan Özçelik yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Kilis kaza yaralı

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05:18
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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