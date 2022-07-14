KİLİS (AA) - Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdullah Birol Özçelik yönetimindeki 27 ABL 818 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolunun 20'nci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Şenay ve Alparslan Özçelik yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz