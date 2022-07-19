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Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

19.07.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

KİLİS (AA) - Kilis'te orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık ve mesire alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması üzerine jandarma ekipleri tarafından ormanlarda denetimler artırıldı.

Bu kapsamda Gülbaba ile Demirciler köyleri sınırlarındaki alanda devriye atan ekipler, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Ekipler, dron ile denetime destek de verdi.

Vatandaşlardan Osman Günal, gazetecilere, ormanların ülkenin akciğeri olduğunu, jandarmanın yaptığı bu tür uygulamaları önemli bulduklarını söyledi.

Vatandaşların daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Günal, ormanların kolay yetişen bir varlık olmadığını, gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Barış Şavur da uygulamaları faydalı bulduğunu, herkesin uyması gereken kurallar olduğunu kaydetti.

Vatandaşların duyarlılığıyla ormanların hayat bulacağını aktaran Şavur, ormanlık güzergahında sigara kullanmadığını, kurallara dikkat ettiğini, kurallara uymayanları da uyardığını bildirdi.

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

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