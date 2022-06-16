KİLİS (AA) - Kilis'te bir evin su gideri borusuna sıkışan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bozcayazı köyünde evinin banyosundaki su giderinden kedi sesi geldiğini duyan Musa Yılmaz, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Kedileri bulunduğu yerden çıkaramayan Yılmaz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, giderin olduğu bölgedeki betonu kırarak kedi yavrularını çıkardı.
Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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