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Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

16.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir evin su gideri borusuna sıkışan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bozcayazı köyünde evinin banyosundaki su giderinden kedi sesi geldiğini duyan Musa Yılmaz, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Kedileri bulunduğu yerden çıkaramayan Yılmaz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, giderin olduğu bölgedeki betonu kırarak kedi yavrularını çıkardı.

Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

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