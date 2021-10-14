Kilis'te tarihi bina gençlik merkezi olarak hizmete açıldı

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle restorasyonu yapılan tarihi bina, Canpolat Paşa Gençlik Merkezi olarak hizmete girdi.

Atıl durumda olan 468 yıllık bina yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından gençlik merkezine dönüştürüldü.

İçerisinde müzik, resim, dijital ve dil becerileri atölyeleri ile kütüphane bulunan Tekke Mahallesi'ndeki Canpolat Paşa Gençlik Merkezinin açılışını Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis yaptı.

Kilis Valisi Soytürk, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte 425 tescilli bina bulunduğunu, bu binaların yarısından fazlasının onarıldığını belirtti.

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi binasının çok özel bir bina olduğuna değinen Soytürk, kentin kalkındırılması ve turist çekmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kent Meydanı projesinin hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Soytürk, "Geçen hafta bakan beyle konuştuğumuzda artık kent meydanındaki dükkan sahipleriyle konuşup bir yol haritasını çizme aşamasına geldik. Ayrıca 37 tane sokağımızın belediyemiz projesini yaptı. Buralar sokak sağlıklaştırılması yapılarak turizme kazandırılacak. Bu sokaklarda gezen vatandaşlar hem tarihi mekanları gördüğü gibi aynı zamanda gastronomi kenti olan ilimizin yemeklerini tatmış olacak." dedi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan da belediye olarak birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış şehrin tarihi dokusunun ön plana çıkarılmasını önemsediklerini söyledi.

Bu tarihi mekanı gençlere tahsis ettiklerini dile getiren Ramazan, "Adeta bir tarih kenti olan Kilis’in her sokağını ve her caddesini işlenmemiş bir elmas olarak görüyor ve eş zamanlı olarak restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu eşsiz tarihi manzaraya baktığımızda, memleketimizin tarihi değerlerinin geleceğimize yön verme noktasında önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu sebepledir ki bu tarihi mekanı geleceğimizin teminatı gençlerimize tahsis ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ramazan, UNICEF ile ortak çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2017 yılından bu yana gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik yaptığımız bu projelerde UNICEF ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu projeler kapsamında çocuk koruma, erken yaşta evlilikleri önleme, yönlendirme ve eğitim odaklı sosyal faaliyetleri bir arada yürütüyoruz. Kilis’imize ve hemşehrilerimize birçok yönden fayda sağlayan bu iş birliğini daha da geliştirerek, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün burada açılışını yaptığımız Canpolat Paşa Gençlik Merkezinin, gençlerimize ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis de Kilis Belediyesi iş birliği ve ortaklığıyla 40 binden fazla kişiye ulaştıklarını belirtti.

Dominicis, belediyenin iş birliği sayesinde çok güzel işler yapma fırsatı yakaladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Canpolat Paşa Gençlik Merkezi, bu iş birliklerin ilk örneklerinden bir tanesidir. Toplumun en önemli kesimini oluşturan gençlere bu mükemmel binayı tahsis etmiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Burada hem müzik hem resim hem dijital hem de dil becerileri atölyeleri var. Bütün bu beceriler sayesinde Kilis'te bulunan herkes kendilerine sunulacak fırsatlardan sonuna kadar kullanma imkanına sahip olacaklar."

Konuşmaların ardından protokol, açılışı yapılan merkezde incelemede bulundu, el sanatları sergisini gezdi.