Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğunluk devam ediyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.
Trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor
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