"Kilo aldı, saç sakal karıştı" denmişti! Çağatay Ulusoy'a Kübra galasında bir bakan bir daha baktı

KÜBRA KONUSU

dizi Afşin Kum'un romanından uyarlanıyor. Kübra, 'Karanlık ve aydınlığın savaşını' başlatıyor. Kübra dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, genç ve mütevazi 'Gökhan' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Kübra dizisinde, Gökhan isimli bir gencin geleceği öngörüyormuş gibi mesajlar almasını konu ediyor. Hikaye, İstanbul'un arka mahallelerinden birinde yaşayan ve sevdiği kadınla evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatının, telefonuna gelen mesajla bir anda değişmesiyle başlıyor. Üyesi olduğu sanal bir uygulamada yer alan 'Kübra' isimli hesaptan gelen ilk mesaj: 'Sen farklısın.' oluyor.