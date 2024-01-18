"Kilo aldı, saç sakal karıştı" denmişti! Çağatay Ulusoy'a Kübra galasında bir bakan bir daha baktı

Netflix'in yeni dizisi Kübra, oyuncu kadrosuyla uzun zamandır gündemdeydi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ahsen Eroğlu'nun rol aldığı dram türündeki dizi Afşin Kum'un romanından uyarlanıyor.
Kübra dizisinin galası da yapıldı. Galada elbette en çok dikkat çeken isim Çağatay Ulusoy oldu.
Son dönemde aldığı kilolarla, tanınmaz haliyle, imajıyla adından söz ettiren "Çökmüş" yorumlarına maruz kalan Ulusoy galaya git görünümüyle damga vurdu.
Çağatay Ulusoy'a bir bakan bir daha baktı. Ulusoy'un fanları ise "Bu adam çöker mi ya?", "Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu" yorumlarında bulundu.
dizi Afşin Kum'un romanından uyarlanıyor. Kübra, 'Karanlık ve aydınlığın savaşını' başlatıyor. Kübra dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, genç ve mütevazi 'Gökhan' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Kübra dizisinde, Gökhan isimli bir gencin geleceği öngörüyormuş gibi mesajlar almasını konu ediyor. Hikaye, İstanbul'un arka mahallelerinden birinde yaşayan ve sevdiği kadınla evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatının, telefonuna gelen mesajla bir anda değişmesiyle başlıyor. Üyesi olduğu sanal bir uygulamada yer alan 'Kübra' isimli hesaptan gelen ilk mesaj: 'Sen farklısın.' oluyor.
Başlangıçta mesajı umursamayan Gökhan, zamanla mesajın neden kendine atıldığını ve kimin tarafından atıldığını anlamaya başlıyor. Beklenmedik olaylar hakkında bilgi ve uyarı veren Kübra'nın kim olduğunu anlamak Gökhan için zorlu bir yolculuğa dönüşüyor.