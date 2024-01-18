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  4. "Kilo aldı, saç sakal karıştı" denmişti! Çağatay Ulusoy'a Kübra galasında bir bakan bir daha baktı

"Kilo aldı, saç sakal karıştı" denmişti! Çağatay Ulusoy'a Kübra galasında bir bakan bir daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Netflix dizisi "Kübra" sonunda seyircisiyle buluşuyor. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, sık sık aldığı kilolarla gündeme geliyordu ve "Çöktü" yorumlarına maruz kalıyordu. Yakışıklı oyuncuya galada bir bakan bir daha baktı.

Netflix'in yeni dizisi Kübra, oyuncu kadrosuyla uzun zamandır gündemdeydi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ahsen Eroğlu'nun rol aldığı dram türündeki dizi Afşin Kum'un romanından uyarlanıyor.


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"BU ADAM ÇÖKER Mİ?"

Kübra dizisinin galası da yapıldı. Galada elbette en çok dikkat çeken isim Çağatay Ulusoy oldu.

Son dönemde aldığı kilolarla, tanınmaz haliyle, imajıyla adından söz ettiren "Çökmüş" yorumlarına maruz kalan Ulusoy galaya git görünümüyle damga vurdu.

Çağatay Ulusoy'a bir bakan bir daha baktı. Ulusoy'un fanları ise "Bu adam çöker mi ya?", "Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu" yorumlarında bulundu.

KÜBRA KONUSU

KÜBRA KONUSU

dizi Afşin Kum'un romanından uyarlanıyor. Kübra, 'Karanlık ve aydınlığın savaşını' başlatıyor. Kübra dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, genç ve mütevazi 'Gökhan' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Kübra dizisinde, Gökhan isimli bir gencin geleceği öngörüyormuş gibi mesajlar almasını konu ediyor. Hikaye, İstanbul'un arka mahallelerinden birinde yaşayan ve sevdiği kadınla evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatının, telefonuna gelen mesajla bir anda değişmesiyle başlıyor. Üyesi olduğu sanal bir uygulamada yer alan 'Kübra' isimli hesaptan gelen ilk mesaj: 'Sen farklısın.' oluyor.

Başlangıçta mesajı umursamayan Gökhan, zamanla mesajın neden kendine atıldığını ve kimin tarafından atıldığını anlamaya başlıyor. Beklenmedik olaylar hakkında bilgi ve uyarı veren Kübra'nın kim olduğunu anlamak Gökhan için zorlu bir yolculuğa dönüşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Oyuncu
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