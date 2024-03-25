Kilo almasıyla gündeme geliyordu! Selena Gomez önce paylaştı olay olunca sildi

Selena Gomez, son olarak 2013 yılındaki bikinili fotoğrafıyla 2023 yılında çekilen bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaşıp "Bir daha asla böyle görünemeyeceğimi fark ettim" demişti.
Aldığı kilolarla dikkat çeken şarkıcı "Mükemmel değilim ama olduğum kişi olmaktan gurur duyuyorum. Bazen kendim olmanın sorun olmadığını unutuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Selena Gomez aldığı kilolaları çok da umursamıyordu. Gomez son olarak siyah sütyeniyle verdiği pozları paylaşınca sosyal medyayı salladı.
'Only Murders In The Building' adlı dizide rol alan Selena Gomez son görüntüsüyle sosyal medyanın diline düşünce çareyi fotoğrafları silmekte buldu.
Ancak Gomez her ne kadar pozlarını silse de sosyal medyanın gündemine hızla girdi.