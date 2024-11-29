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Kilo almıştı! Gülçin Ergül'ün son haline gelen çirkin yorumlar gündem oldu! 'Berbat görünüyorsun'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.11.2024 16:57
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Hepsi grubu ile tanınan ve daha sonra grubun dağılmasıyla kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, sevgilisini trafik kazasında kaybettikten sonra kilo almaya başlamıştı. Konserlerine devam eden şarkıcı, son hali sosyal medyada gündem olunca çirkin yorumlara maruz kaldı.

Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, 2021 yılında Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Aynı kazada ölümden dönen Ergül, acı bir dönem yaşamıştı.

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Geçtiğimiz aylarda sahneye çıkan Ergül, aldığı kilolar nedeniyle çirkin yorumlara maruz kalmıştı. Gelen yorumlara "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizol yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat. Ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor." sözleriyle sitem etmişti.

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Kilo aldığı için çirkin yorumlara maruz kaldı! İsyan etti Kilo aldığı için çirkin yorumlara maruz kaldı! İsyan etti

"BERBAT GÖRÜNÜYOR"

Konserlerine hız kesmeden devam eden Gülçin Ergül'ün bir sahnesinden paylaşılan video gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan ünlü sanatçının son haline çirkin yorumlar yapıldı.

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Sosyal medyadan gelen acımasız yorumlardan bazıları:

Anahtar Kelimeler:
Hepsi grubu Gülçin Ergül
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