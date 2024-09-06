Kim der 52 yaşında! Defne Samyeli kırmızılar içinde paylaştı

1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli yıllara meydan okuyan fiziği ile sık sık adından söz ettiriyor. Eski Türkiye güzeli Instagramda yaptığı son paylaşımında kırmızı stili ile dikkat çekti.
1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan ve o yıllardan itibaren köşe yazarlığı, sunuculuk ve oyunculuk yapan Samyeli son yıllarda şarkıcılık da yapıyor.
Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Samyeli'nin kendi gibi kızları da güzellikleriyle konuşuluyor.
Sosyal medyadaki her paylaşımıyla beğeni toplayan Samyeli'nin cildi araştırmalara bile konu olmuştu.
Ünlü ismin, Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü.