MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim der 52 yaşında! Defne Samyeli kırmızılar içinde paylaştı

Kim der 52 yaşında! Defne Samyeli kırmızılar içinde paylaştı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.09.2024 17:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken ve sunucu Defne Samyeli paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile dikkat çeken Samyeli bu kez kırmızılar içinde paylaştı.

1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli yıllara meydan okuyan fiziği ile sık sık adından söz ettiriyor. Eski Türkiye güzeli Instagramda yaptığı son paylaşımında kırmızı stili ile dikkat çekti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

KİM DER 52 YAŞINDA!

1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan ve o yıllardan itibaren köşe yazarlığı, sunuculuk ve oyunculuk yapan Samyeli son yıllarda şarkıcılık da yapıyor. 

Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Samyeli'nin kendi gibi kızları da güzellikleriyle konuşuluyor. 

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla beğeni toplayan Samyeli'nin cildi araştırmalara bile konu olmuştu.

Ünlü ismin, Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
En Çok Okunan Haberler
Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi! Savcılığın itirazı kabul edilmedi

Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi! Savcılığın itirazı kabul edilmedi

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

İsrail askerleri Türk aktivisti öldürdü!

İsrail askerleri Türk aktivisti öldürdü!

Tartışmalı Netflix yapımına Türkiye'de geçit yok!

Tartışmalı Netflix yapımına Türkiye'de geçit yok!

İslam Memiş’ten ‘kritik’ uyarı: ‘Aman dikkat edin’

İslam Memiş’ten ‘kritik’ uyarı: ‘Aman dikkat edin’

Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.