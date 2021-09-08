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  4. Kim Kardashian’dan sıra dışı fotoğraf çekimi! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Kim Kardashian’dan sıra dışı fotoğraf çekimi! Sadece göğüs uçlarını kapattı

08.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, yeni ürün tanıtımı için objektif karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde boşanmakta olduğu eşi Kanye West’in albüm tanıtımı için gerçekleşen şovda gelinlik giyen Kim Kardashian, kendi ürünlerinin tanıtımı için soyunmayı seçti.

Kim Kardashian, boşanmak üzere olduğu eşi Kanye West’in albüm tanıtımı için çalıştıktan sonra kendi işinin başına geçti. 40 yaşındaki televizyon ünlüsü ve milyarder isim yeni çıkardığı koku serisi için objektif karşısına geçti.

KIM KARDASHIAN'DAN NEFES KESEN TANITIM

Kim Kardashian, piyasaya sürdüğü yeni 3 kokunun tanıtımı için objektif karşısına geçti. Her zamanki gibi cesur tercihlerde bulunan Kim Kardashian, ipli bikini haricinde üstsüz pozlar da verdi.
40 yaşındaki televizyon ünlüsü, bir fotoğrafında parfüm şişelerinden birini göğüslerinin arasına koyarak poz verdi.
Elinde üçlü koku koleksiyonuyla her tarafı altın renginde boyandığı haliyle gerçekleşen çekimlerin bir kısmını Kim Kardashian, kendi Instagram hesabından paylaştı.
Kıvrımları ile ünlü isim geçtiğimiz günlerde verdiği pozları gören hayranları, kalçasının alışılmışın dışında küçüldüğünü ileri sürmüştü. Kim Kardashian, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Kardashian'ın West'e yeni çalışması Donda için destek vermesi onların barışacağı iddialarını gündeme getirdi ancak West'in itirafı bu iddiaları gölgede bıraktı. West, ekibine evliyken grup seks yaptığını açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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