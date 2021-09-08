Kim Kardashian’dan sıra dışı fotoğraf çekimi! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Kim Kardashian, boşanmak üzere olduğu eşi Kanye West’in albüm tanıtımı için çalıştıktan sonra kendi işinin başına geçti. 40 yaşındaki televizyon ünlüsü ve milyarder isim yeni çıkardığı koku serisi için objektif karşısına geçti.

KIM KARDASHIAN'DAN NEFES KESEN TANITIM

Kim Kardashian, piyasaya sürdüğü yeni 3 kokunun tanıtımı için objektif karşısına geçti. Her zamanki gibi cesur tercihlerde bulunan Kim Kardashian, ipli bikini haricinde üstsüz pozlar da verdi.

40 yaşındaki televizyon ünlüsü, bir fotoğrafında parfüm şişelerinden birini göğüslerinin arasına koyarak poz verdi.

Elinde üçlü koku koleksiyonuyla her tarafı altın renginde boyandığı haliyle gerçekleşen çekimlerin bir kısmını Kim Kardashian, kendi Instagram hesabından paylaştı.

Kıvrımları ile ünlü isim geçtiğimiz günlerde verdiği pozları gören hayranları, kalçasının alışılmışın dışında küçüldüğünü ileri sürmüştü. Kim Kardashian, konuyla ilgili açıklama yapmadı.