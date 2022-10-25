Kim Kardashian'dan Vicky Pattison'a... Seksi iç çamaşırları kazandırdı

Birçok realite yıldızı için şöhret olmanın yanında para da oldukça önemli. Ünlü isimler eğer soyunarak para kazanacaklarını görürlerse bu konuda uygun adım ilerliyorlar. Son dönemde ise kendi koleksiyonlarını çıkarıp bir de bu seksi çamaşırları giyerek kazançlarına kazanç ekliyorlar.
İşte Kim Kardashian, Myleene Klass ve Vicky Pattison gibi isimlerin iç çamaşırları koleksiyonundan kazandıkları paralar...
PARAYA PARA DEMİYORLAR
The Keeping Up With The Kardashians yıldızı 2019'da şekillendirici şirketi Skims'i kurduğunda zaten başarılı bir güzellik çizgisine sahipti. Geçen yıl kârda yaşanan büyük artışın ardından, elbiseleri, sütyenleri ve şekillendirici pantolonlarıyla tanınan işletmenin değeri 2,8 milyar sterlinin üzerine çıktı. Kim'in hissesinin en az 800 milyon sterlin değerinde olduğu düşünülüyor.
Paris Hilton - 265 milyon pound
Zaten ciddi bir geliri olan Hilton da özellikle dolgun göğüsler için tasarladığı iç çamaşırlarıyla iyi bir kazanç elde etti. Hilton "İç çamaşırı serimde düz göğüslü kızlar için tasarladığım bir sütyen var ve göğüslerinizi iri gösteriyor" dedi.
Ferne McCann - 5.5milyon pound
Towie yıldızı, 2016 yılında model Caprice ile bir araya gelerek müstehcen iç çamaşırı serisinin yüzü oldu. Bu durum ona da iyi paralar kazandırdı.
Myleene Klass - 4 milyon pound
Kadınların seksi hissetmesini istediğini söyleyen eski yarışmacı da iyi kazanç elde eden isimler arasında.
Amber Davies - 2 milyon pound
Aşk Adası'nın eski kazananı iyi bir anlaşmayla ciddi paralar kazandı. “Vücudumla ve kim olduğumla gurur duyuyorum” diyen Davies "Sadece bir kez gençsin ve bundan en iyi şekilde yararlanmak istiyorum" açıklamasında bulundu.