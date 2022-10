Kim Kardashian'dan Vicky Pattison'a... Seksi iç çamaşırları kazandırdı

The Keeping Up With The Kardashians yıldızı 2019'da şekillendirici şirketi Skims'i kurduğunda zaten başarılı bir güzellik çizgisine sahipti. Geçen yıl kârda yaşanan büyük artışın ardından, elbiseleri, sütyenleri ve şekillendirici pantolonlarıyla tanınan işletmenin değeri 2,8 milyar sterlinin üzerine çıktı. Kim'in hissesinin en az 800 milyon sterlin değerinde olduğu düşünülüyor.