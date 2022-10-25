Kim Kardashian'dan Vicky Pattison'a... Seksi iç çamaşırları kazandırdı

Birçok realite yıldızı için şöhret olmanın yanında para da oldukça önemli. Ünlü isimler eğer soyunarak para kazanacaklarını görürlerse bu konuda uygun adım ilerliyorlar. Son dönemde ise kendi koleksiyonlarını çıkarıp bir de bu seksi çamaşırları giyerek kazançlarına kazanç ekliyorlar.

İşte Kim Kardashian, Myleene Klass ve Vicky Pattison gibi isimlerin iç çamaşırları koleksiyonundan kazandıkları paralar...