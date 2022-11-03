MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian elbiseye sığamayınca 10 kilo verdi! O anlar olay oldu

Kim Kardashian elbiseye sığamayınca 10 kilo verdi! O anlar olay oldu

03.11.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, 2022 Met Gala kırmızı halısına Marilyn Monroe'nun 1962 yılında giydiği elbiseyi giyerek damga vurmuştu. O gecenin detayları Hulu'da yayınlanan The Kardashians programında ortaya çıktı. Elbisenin replikasını giymeye çalışan Kim Kardashian kıyafete sığmadı, o anlar ekrana yansıdı.

Kim Kardashian, 2022 Met Gala'da, Marilyn Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi giymişti. Elbiseyi giydiği günden beri gündemden düşmeyen ve elbiseyi yırttığı da iddia edilen Kim Kardashian'ın o elbiseyi deneme aşaması ekrana geldi.

'KALÇALARIMDAN YUKARI BİLE ÇIKMADI'

41 yaşındaki realite yıldızına, gerçek elbiseyi denemeden önce denemesi için elbisenin bir kopyası verildi. Kim bu elbiseye sığarken orjinal elbiseye sığamayınca Met Gala'dan önce 10 kilo verdi.
Kim Kardashian, Hulu's The Kardashians'ın bu haftaki bölümünde Met Gala için Marilyn Monroe'nun ikonik "Doğum Günün Kutlu Olsun Bay Başkan" elbisesini almaya çalışırken "her şeye sıkışabilen" bir "şekil değiştiren" olduğunu iddia etti.
Ünlü isim yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Önce prototipi denemem ve uygun olup olmadığına bakmam gerekiyordu ve uygun olduğunda orijinali gönderdiler. Ve giymeye gittiğimde kalçalarımdan bile yukarı çıkmadı ve harap olmuştum."
'Bu elbiseye sığmak için yaklaşık üç haftam var. Bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım," diyen Kim yoğun çalışmalar sonrasında zayıfladı.
Kardashian, katı bir diyete girdiğini ve üç hafta boyunca 'karbonhidrat ve şeker' yemediğini söyledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Sofraların vazgeçilmeziydi, artık lüks oldu! Son 2 ayda yüzde 30 zam

Sofraların vazgeçilmeziydi, artık lüks oldu! Son 2 ayda yüzde 30 zam

'Eyvah eyvah!' Muhtemel rakipler belli oldu...

'Eyvah eyvah!' Muhtemel rakipler belli oldu...

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Yeni fırsatlar seni bekliyor! İlk adımı atmak için ne bekliyorsun

Yeni fırsatlar seni bekliyor! İlk adımı atmak için ne bekliyorsun

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.