Kim Kardashian elbiseye sığamayınca 10 kilo verdi! O anlar olay oldu

Kim Kardashian, 2022 Met Gala'da, Marilyn Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi giymişti. Elbiseyi giydiği günden beri gündemden düşmeyen ve elbiseyi yırttığı da iddia edilen Kim Kardashian'ın o elbiseyi deneme aşaması ekrana geldi.

'KALÇALARIMDAN YUKARI BİLE ÇIKMADI'

41 yaşındaki realite yıldızına, gerçek elbiseyi denemeden önce denemesi için elbisenin bir kopyası verildi. Kim bu elbiseye sığarken orjinal elbiseye sığamayınca Met Gala'dan önce 10 kilo verdi.



Kim Kardashian, Hulu's The Kardashians'ın bu haftaki bölümünde Met Gala için Marilyn Monroe'nun ikonik "Doğum Günün Kutlu Olsun Bay Başkan" elbisesini almaya çalışırken "her şeye sıkışabilen" bir "şekil değiştiren" olduğunu iddia etti.

Ünlü isim yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



"Önce prototipi denemem ve uygun olup olmadığına bakmam gerekiyordu ve uygun olduğunda orijinali gönderdiler. Ve giymeye gittiğimde kalçalarımdan bile yukarı çıkmadı ve harap olmuştum."

'Bu elbiseye sığmak için yaklaşık üç haftam var. Bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım," diyen Kim yoğun çalışmalar sonrasında zayıfladı.