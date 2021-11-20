Kim Kardashian ile Pete Davidson aşkının ilk karesi!

Çift, Kaliforniya sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

AŞKIN FOTOĞRAFI

2014 yılında rapçi Kanye West (44) ile nikah masasına oturan reality show yıldızı Kim Kardashian (40), geçtiğimiz şubat ayında eşine boşanma davası açmıştı.

West ile evliliğinden, ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocuğu olan Kardashian, gönlünü komedyen Pete Davidson'a (28) kaptırdı.

EL ELE YÜRÜYÜŞ Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün Kaliforniya sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Rahat kıyafetler giymeyi tercih eden Kardashian ve Davidson, keyifli halleriyle dikkat çekti.

ANNESİYLE TANIŞTIRDI Kanye West'ten ayrılık kararı almasının ardından ilk kez romantik bir ilişki yaşayan Kim Kardashian, sevgilisini annesi Kris Jenner ile de tanıştırdı.