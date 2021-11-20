Kim Kardashian ile Pete Davidson aşkının ilk karesi!

Çift, Kaliforniya sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
AŞKIN FOTOĞRAFI
2014 yılında rapçi Kanye West (44) ile nikah masasına oturan reality show yıldızı Kim Kardashian (40), geçtiğimiz şubat ayında eşine boşanma davası açmıştı.
West ile evliliğinden, ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocuğu olan Kardashian, gönlünü komedyen Pete Davidson'a (28) kaptırdı.
EL ELE YÜRÜYÜŞ
Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün Kaliforniya sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Rahat kıyafetler giymeyi tercih eden Kardashian ve Davidson, keyifli halleriyle dikkat çekti.
ANNESİYLE TANIŞTIRDI
Kanye West'ten ayrılık kararı almasının ardından ilk kez romantik bir ilişki yaşayan Kim Kardashian, sevgilisini annesi Kris Jenner ile de tanıştırdı.
BİRÇOK ÜNLÜ YILDIZLA AŞK YAŞADI
Hollywood'un asilerinden biri olarak bilinen Pete Davidson, gösteri dünyasının birçok ünlü yıldızıyla aşk yaşadı. Tam adı Peter Michael Davidson olan ünlü komedyen bir dönem, Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın kızı model Kaia Gerber ile ilişki yaşamıştı.
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