Kim Kardashian kendi seks kasediyle dalga geçti

Kim Kardashian, ünlü TV şovu Saturday Night Live’da sunuculuk yaptı. 40 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, komedi programında ilk kez yaptığı sunuculukta estetik ameliyat, seks kasedi ve Kanye West ile boşanması gibi dikkat çekici konularda esprili yorumlar yaptı.

KENDİSİYLE DALGA GEÇTİ

Sunuculuk yapan Kardashian en çok da kendisiyle ilgili öne çıkan gündemlerle dalga geçti. Kardashian “Size güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğumu göstermek için bu gece burada olmaktan heyecan duyuyorum. Ve iyi saç, harika makyaj, harika göğüsler ve mükemmel bir popo” dedikten sonra, “Temelde, kız kardeşlerimin plastik cerrahlarına gösterdiği referans fotoğraftan çok daha fazlasıyım” şeklinde espri yaptı.

Kardashian, eski sevgilisi Ray J. İle çıkan seks kasedi hakkında da yorum yaparak, “Benim bir tane filmim çıktı ve hiç kimse bana onun prömiyer yaptığını söylemedi. Annemin aklından çıkmış olmalı” dedi.

Kardashian ayrıca annesi Kris Jenner’ın sevgilisi Corey Gamble ile de dalga geçerek, onu “zengin kadın avcısı” olarak lanse etti.

“Ama gerçekten gurur duyduğum tek şey, kimsenin bana zengin koca avısı diyememesi” diyen Kardashian, “Dürüst olmak gerekirse, zengin avcısının nasıl biri olduğundan bile emin değilim. Bu yüzden annemin erkek arkadaşı Corey'e sordum" şeklinde konuştu.