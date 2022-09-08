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  4. Kim ne derse desin Britney Spears geri adım atmıyor! Bikini üstünü çıkarıp yere uzandı

Kim ne derse desin Britney Spears geri adım atmıyor! Bikini üstünü çıkarıp yere uzandı

08.09.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukları çıplak pozları yüzünden Britney Spears ile görüşmeyi kesmişti. Şarkıcının 15 yaşındaki oğlu son olarak açıklama yaparak annesi için üzüldüğünü söylemişti. Spears kim ne derse desin geri adım atmadı. Tatile giden ünlü şarkıcı bikini üstünü çıkarıp yerlere uzandı ve kalçalarını sergiledi.

Britney Spears üstsüz paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak çocuklarından da tepki gören Spears söylenenler umursamıyor. Son olarak kendisi ve ağabeyi adına konuşan oğul Jayden, sürekli gündemde olan bir anneye sahip olmanın zorluğundan bahsetmişti.

TATİLDE ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Spears'ın oğlu annesinin pozlarından rahatsız olduğunu da ifade ederek "Bu sadece çok zaman ve çaba gerektirecek. Sadece zihinsel olarak iyileşmesini istiyorum. İyileştiğinde onu tekrar görmek istiyorum" demişti.
Spears ise çocuklarına sevgiyle karşılık vererek Instagram’da uzun bir gönderi paylaştı. Ancak geri adım da atmadı.
Bir süre önce tatile çıkan Britney Spears sarı bikinisiyle bol bol poz verdi. Yine soyunan şarkıcı bikini üstünü çıkarıp yere uzandı.
Kalçalarını da sergilemekten çekinmeyen Spears yine sosyal medyanın gündemine girdi.
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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
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