Kim ne derse desin Britney Spears geri adım atmıyor! Bikini üstünü çıkarıp yere uzandı

Britney Spears üstsüz paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak çocuklarından da tepki gören Spears söylenenler umursamıyor. Son olarak kendisi ve ağabeyi adına konuşan oğul Jayden, sürekli gündemde olan bir anneye sahip olmanın zorluğundan bahsetmişti.

TATİLDE ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Spears'ın oğlu annesinin pozlarından rahatsız olduğunu da ifade ederek "Bu sadece çok zaman ve çaba gerektirecek. Sadece zihinsel olarak iyileşmesini istiyorum. İyileştiğinde onu tekrar görmek istiyorum" demişti.

Spears ise çocuklarına sevgiyle karşılık vererek Instagram’da uzun bir gönderi paylaştı. Ancak geri adım da atmadı.

Bir süre önce tatile çıkan Britney Spears sarı bikinisiyle bol bol poz verdi. Yine soyunan şarkıcı bikini üstünü çıkarıp yere uzandı.