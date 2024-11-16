Kimse beklemiyordu! Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör ortalığı yıktı! 'Sahne çok ateşli...'

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her hafta reytinglerde başarı elde eden dizi, sosyal medyada neredeyse her sahnesiyle gündem oluyor.

Diziye yeni karakterlerin dahil olmasıyla tüm dengeler değişmişti. İlişkilerin de karışık hale geldiği dizinin son bölümünde seyircilerin hiç beklemediği bir an yaşandı.