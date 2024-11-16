Kimse beklemiyordu! Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör ortalığı yıktı! 'Sahne çok ateşli...'

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her hafta reytinglerde başarı elde eden dizi, sosyal medyada neredeyse her sahnesiyle gündem oluyor.
Diziye yeni karakterlerin dahil olmasıyla tüm dengeler değişmişti. İlişkilerin de karışık hale geldiği dizinin son bölümünde seyircilerin hiç beklemediği bir an yaşandı.
Giray'ın kendisini sürekli küçümseyen tavırlarından bıkan Doğa, soluğu her fırsatta Fat'in yanında aldı. Fatih'in de Doğa'yla bir arada olmak istemesi, bu ikilinin yeniden birleşme sinyallerini verdi.
Son bölümde ise Doğa'yı Alev'in eski evinde yakalayan Fatih, tartışma sırasında Doğa'yı dudağından öptü. Kimsenin beklemediği bu hamel ise seyirciyi şaşırttı.
Sosyal medyada da öpüşme sahnesi gündem oldu ve yorum yağdı.