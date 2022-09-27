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Kimse bilmiyordu! İşte Messi'nin yeni lakabı

27.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Arjantin'in Honduras'ı 3-0 mağlup ettiği mücadelede takımının 2 golünü kaydeden yıldız oyuncu Lionel Messi, performansıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. 35 yaşındaki süper yıldızın bu performansı sosyal medyada gündem olurken, takım arkadaşları yaptıkları paylaşımlarda kendisine yeni bir lakab taktığı görüldü. İşte detaylar...

Arjantin ve Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birisine yaklaşıyor. Arjantinli'nin kupalarla dolu kariyerinde neredeyse tek eksik olarak Dünya Kupası gösteriliyor.

YENİ LAKABI...

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Son olarak Arjantin formasıyla Honduras karşısında 2 gol atan ve karşılaşmadaki performansıyla kendisine hayran bırakan 35 yaşındaki oyuncu için takım arkadaşları maç sonrası sosyal medya paylaşımında ona yeni bir lakap taktılar.

ESKİ LAKABI "LA PULGA"

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35 yaşındaki Messi, bugüne kadar pire anlamına gelen "La Pulga" takma adına sahipti. Arjantinli'ye boyuna rağmen zıplama becerisinden dolayı bu lakap takılmıştı. Honduras maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımında takım arkadaşlarına teşekkür eden Messi'ye; Rodrigo de Paul ve Alejondro Gomez'den yorumlar geldi.

"LA COMADREJA"

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İki oyuncu da takım arkadaşlarına; gelincik anlamına gelen "La Comadreja" ismiyle yorum attılar. Messi 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda nihai hedefine ulaşmaya çalışacak.

LIONEL MESSI FOTOĞRAFLARI

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