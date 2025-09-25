Kimse ne olduğunu anlamadı! Caner Erkin maç sırasında takım arkadaşını tokatladı, oyundan atıldı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Toplam 5 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip olurken mücadelenin son bölümünde oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Mücadelede Pendikspor 3-1 öndeyken yaşananlar gündem oldu.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Caner Erkin 76. dakikada , takım arkadaşı olan Burak Altıparmak ile bir tartışma yaşadı. Erkin, yaşanan bu tartışmanın ardından rakibine tokat attı.

OYUNDAN ATILDI

Tecrübeli oyuncunun bu hareketi sonrası karşılaşmanın hakemi kırmızı kartına başvurdu ve Erkin gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İLK MAÇINDA DA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Bandırmaspor ile karşılaşan Sakaryaspor'da Caner Erkin golün iptal edilmesi sonrası yaptığı yoğun itirazlar sonucu kırmızı kart görmüştü.

İŞTE O ANLAR...