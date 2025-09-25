SPOR

Kimse ne olduğunu anlamadı! Caner Erkin maç sırasında takım arkadaşını tokatladı, oyundan atıldı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor deplasmanında 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin 76. dakikasında hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Tecrübeli oyuncu Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak ile tartıştıktan sonra ona tokat atarken kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sakaryaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Toplam 5 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip olurken mücadelenin son bölümünde oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Mücadelede Pendikspor 3-1 öndeyken yaşananlar gündem oldu.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Caner Erkin 76. dakikada , takım arkadaşı olan Burak Altıparmak ile bir tartışma yaşadı. Erkin, yaşanan bu tartışmanın ardından rakibine tokat attı.

OYUNDAN ATILDI

Tecrübeli oyuncunun bu hareketi sonrası karşılaşmanın hakemi kırmızı kartına başvurdu ve Erkin gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İLK MAÇINDA DA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Bandırmaspor ile karşılaşan Sakaryaspor'da Caner Erkin golün iptal edilmesi sonrası yaptığı yoğun itirazlar sonucu kırmızı kart görmüştü.

İŞTE O ANLAR...
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Tokat Caner Erkin TFF 1. Lig son dakika
