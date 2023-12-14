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  4. Kimse o ihtimali düşünmek bile istemiyor... Fenerbahçe H Grubu'ndan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar!

Kimse o ihtimali düşünmek bile istemiyor... Fenerbahçe H Grubu'ndan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar!

14.12.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi H Grubu son maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Fenerbahçe mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-Lacivertliler grupta oynadığı 5 mücadeleden 3 galibiyet 2 mağlubiyet alırken, grupta 3. sırada bulunuyor. Peki temsilcimiz gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki son maçına Slovakya temsilcisi Spartak Trnava karşısında çıkacak.

Gruptaki son maç öncesi grupta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan temsilcimiz topladığı 9 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda.

Grubun bir diğer mücadelesinde ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?

İŞTE H GRUBU'NDAKİ TÜM İHTİMALLER


Canlı Skor

GALİP GELİRSE...

GALİP GELİRSE...

Fenerbahçe, bu akşam Spartak Trnava’yı yenmesi halinde her türlü bir üst tura çıkıyor.

BERABERE KALIRSA...

BERABERE KALIRSA...

Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalması halinde Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek.

TRNAVA'YA YENİLİRSE...

TRNAVA'YA YENİLİRSE...

Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek.

LİDERLİK SENARYOSU

LİDERLİK SENARYOSU

Kanarya'nın Ludogorets’le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava’yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.

F.BAHÇE YENER, DİĞER MAÇ BERABERE BİTERSE...

F.BAHÇE YENER, DİĞER MAÇ BERABERE BİTERSE...

-Sarı lacivertliler galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.

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