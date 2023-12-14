Kimse o ihtimali düşünmek bile istemiyor... Fenerbahçe H Grubu'ndan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki son maçına Slovakya temsilcisi Spartak Trnava karşısında çıkacak.
Gruptaki son maç öncesi grupta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan temsilcimiz topladığı 9 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda.
Grubun bir diğer mücadelesinde ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?
Fenerbahçe, bu akşam Spartak Trnava’yı yenmesi halinde her türlü bir üst tura çıkıyor.
Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalması halinde Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek.
Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek.
Kanarya'nın Ludogorets’le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava’yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.
-Sarı lacivertliler galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.